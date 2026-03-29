Un dimanche sec mais frais à Lyon, jusqu’à 11 degrés attendus

Ce dimanche 29 mars, les Lyonnais ne pourront pas encore pleinement profiter du passage à l’heure estivale. Les températures atteindront les 11 degrés au meilleur de la journée.

Pour cette ultime journée d’une semaine marquée par de basses températures et un vent glacial, le soleil sera de mise. Si les nuages devraient dominer dans la matinée, le soleil prendra une place importante dans le ciel lyonnais durant l’après-midi.

Le vent du Nord, qui s’était nettement atténué samedi, revient en force. Des rafales glaciales allant jusqu’à 60km/h sont attendues. Les ressentis s’annoncent donc bien inférieurs aux températures prévues.

Côté températures, il fait 5 degrés ce dimanche matin et le thermomètre grimpera jusqu’à 11 degrés dans l’après-midi, avant de redescendre autour de 7 degrés en soirée. Des valeurs toujours inférieures aux normales de saison, avec environ 4 degrés de moins attendus.