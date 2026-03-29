Actualité
Un dimanche sec mais frais à Lyon, jusqu’à 11 degrés attendus
Un dimanche sec mais frais à Lyon, jusqu’à 11 degrés attendus. (@Nathan Chaize)

Un dimanche sec mais frais à Lyon, jusqu’à 11 degrés attendus

  • par Corentin Lucas

    • Ce dimanche 29 mars, les Lyonnais ne pourront pas encore pleinement profiter du passage à l’heure estivale. Les températures atteindront les 11 degrés au meilleur de la journée.

    Pour cette ultime journée d’une semaine marquée par de basses températures et un vent glacial, le soleil sera de mise. Si les nuages devraient dominer dans la matinée, le soleil prendra une place importante dans le ciel lyonnais durant l’après-midi.

    Le vent du Nord, qui s’était nettement atténué samedi, revient en force. Des rafales glaciales allant jusqu’à 60km/h sont attendues. Les ressentis s’annoncent donc bien inférieurs aux températures prévues.

    Côté températures, il fait 5 degrés ce dimanche matin et le thermomètre grimpera jusqu’à 11 degrés dans l’après-midi, avant de redescendre autour de 7 degrés en soirée. Des valeurs toujours inférieures aux normales de saison, avec environ 4 degrés de moins attendus.

    à lire également
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance
    Neige-verglas, vent : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 08:30
    Un dimanche sec mais frais à Lyon, jusqu’à 11 degrés attendus
    Un dimanche sec mais frais à Lyon, jusqu’à 11 degrés attendus 08:15
    Hôtel de Ville de Lyon, place de la Comédie. (@Nathan Chaize)
    Article payant Lyon se lance sur le marché de la mutuelle municipale 08:00
    Véronique Sarselli et ses 25 vice-présidents
    Entre Doucet et la droite métropolitaine, une impossible cohabitation ? 07:30
    Article payant Doucet, une victoire en trompe-l’œil 07:00
    d'heure en heure
    COURSE CYCLISTE
    Le mot du mois : [POT INSOUMIS] 28/03/26
    Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série
    Top 14 : le LOU tombe à domicile face à Bordeaux-Bègles et met un terme à sa belle série 28/03/26
    Lidl Lyon
    Et si... Un supermarché dans un monument historique devenait le modèle lyonnais 28/03/26
    un homme tué au couteau sur les quais de Saône, deuxième homicide en 24 heures
    Lyon : un homme tué au couteau sur les quais de Saône 28/03/26
    L’œuvre Tissage urbain de la place Bellecour dégradée
    Lyon : l’œuvre Tissage urbain de la place Bellecour dégradée 28/03/26
    Plus d’une tonne de produits redistribuée aux plus démunis.
    Foire de Lyon : plus d’une tonne de produits redistribuée aux plus démunis 28/03/26
    Municipales 2026 : des recours déposés à Meyzieu et Vénissieux, vers de nouvelles élections ?
    Municipales 2026 : des recours déposés à Meyzieu et Vénissieux, vers de nouvelles élections ? 28/03/26
    Un important dispositif a été mis en place pour maintenir l'ordre ce samedi 28 mars
    Métropole de Lyon : important déploiement de forces de l’ordre ce samedi soir face aux violences urbaines 28/03/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut