Actualité
Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un jeudi entre nuage et éclaircies à Lyon, seulement 6 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée sèche, alternant entre nuages et éclaircies qui attend Lyon ce jeudi 27 novembre.

    La pluie est terminée à Lyon mais le froid est de retour. Après un début de semaine particulièrement humide, ce jeudi 27 novembre le soleil et les nuages alterneront tout au long de la journée dans une ambiance plutôt froide.

    S'il fait 1 petit degré ce jeudi matin, le mercure ne dépassera pas les 6 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison et nettement plus fraiche que la veille. Une fraicheur qui devrait se poursuivre pour la journée de demain dans toute l'agglomération lyonnaise.

    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

    d'heure en heure
    Quasiment plus de neige sur la route au niveau de la montée de la Boucle ce matin, en revanche ça bouchonne.
    Neige et verglas : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:28
    Un jeudi entre nuage et éclaircies à Lyon, seulement 6 degrés attendus 07:13
    Alexandre Vincendet
    Alexandre Vincendet : "l’arbitre du match, ce sera aussi Jean-Michel Aulas" à la Métropole de Lyon 07:00
    Lyon : les Ateliers de la Danse feront "rêver" les artistes en 2027 26/11/25
    Jamais Sans Toit dénonce les propos tenus par le ministre de l'Éducation nationale à Villeurbanne 26/11/25
    d'heure en heure
    Liliane Deligand Viffil
    Villeurbanne : Liliane Daligand mise à l'honneur pour son engagement en faveur des femmes 26/11/25
    TCL : Investissement record, dette... Les enjeux du budget 2026 du Sytral 26/11/25
    Métropolitaines 2026 : trois maires et conseillers métropolitains rejoignent le mouvement d'Aulas 26/11/25
    Lyon : un homme meurt après une chute d'un immeuble dans le 8e arrondissement 26/11/25
    Le groupe Bocuse s'invite au grand prix de F1 d'Abu Dhabi 26/11/25
    bruno bernard, président de la métropole de Lyon, à la préfecture du Rhône
    TCL : à Lyon, Bruno Bernard se paye la gratuité proposée par Jean-Michel Aulas 26/11/25
    PAF Police aux frontières
    Des faux inspecteurs de la Répression des fraudes arnaquent une vingtaine de Lyonnais 26/11/25
    Lyon : le park vélo Béraudier accessible à tous les usagers dès le 1er décembre 26/11/25
