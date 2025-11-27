Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

C'est une journée sèche, alternant entre nuages et éclaircies qui attend Lyon ce jeudi 27 novembre.

La pluie est terminée à Lyon mais le froid est de retour. Après un début de semaine particulièrement humide, ce jeudi 27 novembre le soleil et les nuages alterneront tout au long de la journée dans une ambiance plutôt froide.

S'il fait 1 petit degré ce jeudi matin, le mercure ne dépassera pas les 6 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison et nettement plus fraiche que la veille. Une fraicheur qui devrait se poursuivre pour la journée de demain dans toute l'agglomération lyonnaise.