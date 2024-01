Il neige à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise ce mardi 9 janvier. Découvrez en photos les images des flocons tombés sur la ville.

Ce mardi matin, les Lyonnais et Lyonnaises se sont réveillés sous une très fine pellicule de neige et avec quelques flocons dans le ciel. Si la neige n'a pas tenu sur la chaussée, le bord des routes et les pelouses ont été blanchis par ce premier épisode neigeux de la saison à Lyon.

Découvrez en photo les images de cette première neige de l'année à Lyon.