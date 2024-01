De la neige ce lundi en plaine à Lyon

Ce lundi, alors que les températures ne devraient pas monter au-delà des 1 degré, des flocons de neige sont attendus à Lyon.

Un début de semaine sous la neige et le froid pour Lyon et le département du Rhône. Si ce week-end des flocons sont tombés, comme prévu, sur les monts du Lyonnais et dans le Beaujolais, ce lundi, de la neige est attendue en plaine.

A lire aussi : Météo : grisaille et froid ce lundi à Lyon, pas plus de 0°C attendu

Avec des températures qui ne devraient pas dépasser les 1 degré à Lyon, la neige est déjà présente dans le ciel lyonnais ce lundi matin. Quelques flocons tombent sur la ville, sans qu'il soit suffisant pour blanchir le paysage.

Quelques flocons vont tomber par intermittence ce lundi y compris en plaine lyonnaise mais sans réelle tenue au sol sous 300-400m. Le froid est en place avec 0°C ce matin. Le ressenti au vent est de -6. — Lyon Météo (@LyonMeteo69) January 8, 2024

Selon les prévisions météo, la neige ne devrait pas tenir au sol en dessous des 300 ou 400 mètres d'altitude. En revanche, le ressenti au froid est de -6 degrés ce matin à cause d'un vent glacial qui refroidit l'atmosphère.

A lire aussi : Deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance grand froid

Pour rappel, deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont placés en vigilance grand froid par Météo France. Il s'agit de la Haute-Loire et du Cantal. Météo France place par ailleurs dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance jaune neige-verglas ce lundi : l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, le Cantal, le Puy-de-Dôme et l'Allier.