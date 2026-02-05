Actualité
Le jeune Endrick, nouvelle recrue de l’OL, buteur pour son premier match face à Lille. (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Endrick envoie l'OL en quart de finale de Coupe de France

  • par Vincent Guiraud

    • Au terme d'un match où l'Olympique Lyonnais s'est longtemps amusé à se faire peur, les coéquipiers d'Endrick, une nouvelle fois buteur, ont pris le meilleur sur Laval (2-0) pour rejoindre les quarts de finale de Coupe de France.

    Et une victoire de plus qui fait onze. Sur sa pelouse du Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 2-0 face à Laval pour rejoindre les quarts de finale de Coupe de France au terme d'un match longtemps fermé et qui s'est débloqué dans les derniers instants grâce au Brésilien Endrick. Une nouvelle victoire pour poursuivre l'incroyable série de onze matchs gagnés de suite toutes compétitions confondues pour les joueurs de Paulo Fonseca.

    Mais que ce fut laborieux face aux pensionnaires de Ligue 2 ce mercredi soir dans un stade à moitié vide. Rapidement dominateur, les Lyonnais ont mis du temps à parvenir à contourner le bloc bas des visiteurs. Dans une première mi-temps fermée, c'est même les joueurs de Laval qui, en contre, se sont montrés les plus dangereux. Rémy Descamps, titulaire en Coupe de France cette année, s'est montré décisif à plusieurs reprises pour laisser les siens dans le match.

    Le boulet de canon d'Endrick

    Au retour des vestiaires et grâce à plusieurs changements qui ont un peu dynamité le jeu lyonnais, les Rhodaniens ont une nouvelle fois appuyé sur l'accélérateur. Se montrant toujours imprécis dans le dernier geste, c'est finalement à dix minutes du terme qu'ils sont parvenus à débloquer le match.

    Après un très gros travail de Pavel Sulc, Endrick a fait parler sa puissance et sa magie. Récupérant le ballon plein axe à l'entrée de la surface, le Brésilien arrivé il y a quelques jours du Real Madrid, a éliminé un défenseur avant de décocher une frappe lourde du pied gauche imparable (1-0, 80e).

    Une fois menés au score, les Lavalois ont bien tenté de revenir en se découvrant, mais ont une nouvelle fois buté sur un grand Descamps qui a réalisé quelques parades décisives en fin de rencontre. Et c'est finalement au terme d'un contre et dans le temps additionnel que Afonso Moreira a scellé le sort du match, bien aidé par une faute de main du gardien Maxime Hautbois (2-0, 90+4).

    Tout roule pour les Lyonnais, toujours qualifiés en Ligue Europa, en Coupe de France et actuellement 4e de Ligue 1. Après cette nouvelle victoire, l'OL se déplacera à Nantes samedi soir avant d'accueillir Nice la semaine prochaine au Groupama Stadium. Dans cette forme étincelante, l’OL peut regarder les semaines à venir avec confiance et appétit.

