Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance avalanches par Météo France ce jeudi 5 février 2026.

    Si la météo s'annonce plus calme ce jeudi dans la région, les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, ont une nouvelle fois été placés en vigilance jaune avalanches. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée ce 5 février 2026.

    A noter également que l'Ardèche est toujours en vigilance jaune crues. C'est le seul autre département concerné par une vigilance météo ce jeudi.

