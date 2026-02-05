Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance avalanches par Météo France ce jeudi 5 février 2026.

Si la météo s'annonce plus calme ce jeudi dans la région, les trois départements alpins d'Auvergne-Rhône-Alpes, à savoir l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie, ont une nouvelle fois été placés en vigilance jaune avalanches. Une vigilance valable pour l'ensemble de la journée ce 5 février 2026.

A noter également que l'Ardèche est toujours en vigilance jaune crues. C'est le seul autre département concerné par une vigilance météo ce jeudi.