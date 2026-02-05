Euroligue : l'Asvel ouvre son compteur en 2026

Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

L'Asvel a remporté sa première victoire en Euroligue en 2026 en s'imposant sur le parquet de la Virtus Bologne (80-70), mercredi lors de la 26e journée.

Les Villeurbannais (7 victoires pour 19 défaites), qui restaient sur six défaites dans la compétition, dont cinq à domicile, redonnent à l'Efes Istanbul la place de lanterne rouge occupée pendant 24 heures.

Ils ont fait la différence dans le dernier quart-temps, portés par l'adresse de Glynn Watson Jr (19 pts à 3/6 à 3 pts et 5 passes décisives) et l'impact de Mbaye Ndiaye (16 pts, 8 rebonds et 2 interceptions), qui a scellé le succès à 38 secondes du buzzer (78-70).