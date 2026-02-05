Actualité
Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Euroligue : l'Asvel ouvre son compteur en 2026

  • par La Rédaction

    • L'Asvel a remporté sa première victoire en Euroligue en 2026 en s'imposant sur le parquet de la Virtus Bologne (80-70), mercredi lors de la 26e journée.

    Les Villeurbannais (7 victoires pour 19 défaites), qui restaient sur six défaites dans la compétition, dont cinq à domicile, redonnent à l'Efes Istanbul la place de lanterne rouge occupée pendant 24 heures.

    Ils ont fait la différence dans le dernier quart-temps, portés par l'adresse de Glynn Watson Jr (19 pts à 3/6 à 3 pts et 5 passes décisives) et l'impact de Mbaye Ndiaye (16 pts, 8 rebonds et 2 interceptions), qui a scellé le succès à 38 secondes du buzzer (78-70).

    à lire également
    JO 2030 : la loi olympique bientôt adoptée, un feu vert sous tension

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    JO 2030 : la loi olympique bientôt adoptée, un feu vert sous tension 09:51
    Euroligue : l'Asvel ouvre son compteur en 2026 09:31
    Lyon : nouvelles cessions de sociétés d'ACI Group devant la justice commerciale 09:09
    le collège jean Giono à Saint Genis Laval
    Agression d'une collégienne à Saint-Genis-Laval : une enquête ouverte par le parquet de Lyon 08:44
    Municipales : Doucet réduit l'écart face à Aulas toujours confortablement en tête selon un nouveau sondage 08:19
    d'heure en heure
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    Endrick envoie l'OL en quart de finale de Coupe de France 07:34
    Lyon soleil
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Ali Harbaoui boulangerie Paneo
    "Nous allons faire appel" assure Ali Harbaoui 07:00
    Rixe, bagarre lors de la CAN... Un restaurant fermé par la préfecture à Lyon 04/02/26
    Jean-Michel Alulas et jean-Louis Borloo
    Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas propose de créer un nouveau tramway et un stade de foot à la Duchère 04/02/26
    Neuf blessés dans une collision en série impliquant des bus TCL à la Croix-Rousse 04/02/26
    Pont de Condrieu : le chantier entre dans sa phase la plus spectaculaire 04/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut