Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est une nouvelle journée mitigée, où le soleil alternera avec les nuages, qui attend l'agglomération lyonnaise ce jeudi 5 février 2026.

Pour poursuivre cette semaine, le temps s'annonce une nouvelle fois mitigé à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise. Si la matinée s'annonce calme et plutôt lumineuse, avec un soleil agréable, les nuages arriveront dans l'après-midi avant un front pluvieux qui reviendra par l'ouest en fin de journée.

Côté températures, il fait 8 degrés ce jeudi matin et le thermomètre affichera 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison et un vent de sud qui soufflera encore assez fort ce jeudi.