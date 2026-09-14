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Jean-Michel Aulas face aux caméras à la préfecture du Rhône au soir du second tour des municipales 2026 à Lyon. @PhamWilliam

Municipales à Lyon : le recours de Jean-Michel Aulas bientôt rejeté par le tribunal administratif ?

  • par Clémence Margall

    • Les arguments avancés par l’ancien président de l’OL n’ont pas été jugés assez graves par la rapporteuse publique, qui ne recommande pas l’annulation de l’élection municipale à Lyon.

    L’annonce avait fait grand bruit au soir du second tour de l’élection municipale à Lyon. Arrivé derrière le maire écologiste sortant Grégory Doucet (50,67 %), Jean-Michel Aulas (49,33 %) avait annoncé déposer un recours devant le tribunal administratif pour faire annuler le scrutin.

    L’ancien patron de l’Olympique lyonnais évoquait alors "de nombreuses irrégularités", dont un entretien réalisé à l’Hôtel de Ville, des agents de la ville ayant porté des badges aux couleurs de la liste de Grégory Doucet durant la matinée du premier tour ou encore des irrégularités sur les listes d’émargement, détaillent nos confrères du Progrès.

    Les arguments n’ont vraisemblablement pas convaincu la rapporteuse publique, puisque cette dernière n’a pas recommandé l’annulation du scrutin à Lyon. L’affaire a été mise en délibéré.

    Lire aussi : Lyon : Jean-Michel Aulas a bien déposé un recours après sa défaite face à Grégory Doucet

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