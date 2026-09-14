Précarisation, manque de reconnaissance : les professionnels de la santé mobilisés une semaine début octobre à Lyon

Du 6 au 10 octobre, les professionnels de la santé et le syndicat Sud Santé sociaux 69 organiseront plusieurs rassemblements et conférences à Lyon.

Pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, la "précarisation" et le "manque de reconnaissance" de leurs métiers, les professionnels de la santé et le syndicat Sud Santé sociaux 69 appellent à la mobilisation début octobre. Elle se déroulera sur une semaine, du mardi 6 octobre et samedi 10 octobre, avec deux soirées organisées en amont, le 21 septembre et le 2 octobre.

"Le secteur social et médico-social rencontre des difficultés très importantes, du fait de budgets contraints. Beaucoup d’associations sont en plan de redressement économique et le budget du financement de la sécurité sociale de 2027 s’annonce catastrophique au vu des déficits déjà en cours", écrivent-ils dans un communiqué diffusé ce lundi.

Des lectures prévues les soirs de rassemblement

Le 21 septembre, une conférence se tiendra donc au bar Le Taille Crayon de Villeurbanne, à 18 heures, autour de la problématique "PLFSS : le Social et médico-social à l’épreuve du néo-libéralisme", animée par Raymond Curie et Lucie Davy. Enfin, le 2 octobre, un documentaire sera projeté au Biéristan de Villeurbanne à 18 heures.

Début octobre, plusieurs rassemblements se tiendront également à Lyon et dans l'agglomération. Mardi 6 octobre, le rassemblement se tiendra devant la Villa Saint Raphaël (9e arr.) à 18 heures, puis le 7 devant les AJD de Caluire à 18 heures. Le 8 octobre, les professionnels se réuniront devant les locaux de l'association Alynéa (2e arr.) à 18 heures, puis devant la Métropole de Lyon (3e arr.) le 9 octobre à 18 heures.

Une manifestation débutera enfin à 11 heures devant l’Agence régionale de santé (3e arr.). Lors de chaque rassemblement, des lectures seront faites pour "démontrer l’état de nos institutions et les conséquences sur les salariés et les publics accueillis", indique enfin Sud Santé sociaux 69.