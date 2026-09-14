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Vincent Roberti, directeur général des Jeux Olympiques d’hiver 2030, prend la président du Cojop par intérim à la suite du départ d’Edgar Grospiron de la présidence. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

JO 2030 : Vincent Roberti nommé président par intérim du Cojop après la démission de Grospiron

  • par Vincent Guiraud

    • Après la démission d'Edgar Grospiron la semaine dernière, le Cojop a nommé Vincent Roberti, actuel directeur général des JO 2030, comme président par intérim du comité d'organisation.

    L'intérim à la tête du Comité d'organisation des JO-2030 va être assuré par son numéro deux Vincent Roberti après la démission jeudi du président Edgar Grospiron, emporté par une grave crise de gouvernance, a fait savoir l'organisation ce lundi matin dans un communiqué de presse.

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    Une assemblée générale extraordinaire du Cojop d'Alpes 2030 s'est tenue lundi matin, afin de procéder à une modification des statuts de l'instance qui prévoyaient que l'intérim du président ne pouvait être assuré que par un membre de son bureau exécutif - soit l'Etat, les comités olympique et paralympique, et les régions organisatrices Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    "En Assemblée générale extraordinaire, les parties prenantes du projet ont adopté une modification statutaire autorisant temporairement le Directeur général à exercer simultanément les fonctions de Président par intérim" explique ainsi le Cojop dans son communiqué.

    Avant de conclure : "Cette solution vise à garantir la stabilité de la gouvernance et la continuité des activités du Comité d’organisation dans l’attente de la désignation d’une nouvelle Présidente ou d’un nouveau Président."

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