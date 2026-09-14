Lyon : les HCL mettent en place un parcours de soins en 72 heures pour lutter contre le cancer de l’ovaire

Les Hospices civils de Lyon ont annoncé la mise en place d’un parcours accélérant la prise en charge des patientes atteintes d’un cancer de l’ovaire à l’hôpital Lyon Sud.

À l’hôpital Lyon Sud, les Hospices civils de Lyon (HCL) passent la seconde sur la prise en charge des tumeurs de l’ovaire. À compter de cette rentrée, les équipes de chirurgie digestive et oncologique et de chirurgie gynécologique et oncologique travaillent autour d’un guichet unique destiné à faciliter l’orientation des patientes. Cette annonce intervient à l’occasion de Septembre Turquoise, mois de sensibilisation aux cancers gynécologiques.

L’objectif affiché par les HCL est de réduire les délais de prise en charge. Un rendez-vous de consultation doit être proposé dans les 72 heures suivant la première demande. Une cœlioscopie exploratrice pourra ensuite être réalisée dans les sept jours suivant la première consultation afin de préciser le diagnostic et la stratégie thérapeutique.

À Lyon Sud, le nouveau parcours repose notamment sur une hotline téléphonique, une adresse mail dédiée et une infirmière de coordination, chargée d’organiser les différentes étapes du parcours.

Jusqu’à 150 patientes prises en charge chaque année d’ici 2028

Depuis début 2026, seuls quatre établissements lyonnais sont autorisés à pratiquer des chirurgies de l’ovaire : les HCL, le Centre Léon Bérard, l’hôpital privé Jean Mermoz et la Clinique Charcot. "Déjà fortement impliqués dans cette activité, les HCL réalisent environ 25 % des interventions régionales", peut-on lire dans le communiqué.

Le CHU ambitionne désormais d’accueillir jusqu’à 150 patientes par an à l’horizon 2028. Les deux services de Lyon Sud sont par ailleurs conjointement certifiés par l’ESGO (European Society of Gynaecological Oncology) comme centre d’excellence de chirurgie avancée du cancer de l’ovaire.

La première cause de mortalité par cancer gynécologique

Le cancer de l’ovaire reste une maladie relativement rare, avec environ 5 000 nouveaux cas chaque année en France. Il constitue toutefois la première cause de mortalité par cancer gynécologique dans le pays. En Auvergne-Rhône-Alpes, près de 600 nouveaux cas sont recensés chaque année, dont environ 450 nécessitent une prise en charge chirurgicale spécialisée.

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