Lyon : un clip de rap sauvage tourne au vinaigre, la police intervient

Un tournage clandestin de clip de rap a dégénéré ce samedi 12 septembre sur la place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon. Un suspect a été interpellé.

Samedi 12 septembre, vers 23h, une quarantaine de jeunes, dont plusieurs avaient le visage dissimulé, se sont réunis place Jean-Macé, dans le 7e arrondissement de Lyon, pour tourner un clip de rap sauvage. Les forces de l’ordre sont alors intervenues pour mettre fin à ce tournage non déclaré.

Mais les individus n’ont pas souhaité obéir aux ordres et ont envoyé plusieurs tirs de mortier. L’un d’eux a pris la direction d’un immeuble voisin avant d’atterrir dans une jardinière située sur le balcon d’un appartement au 7e étage, selon des informations de BFMTV.

La jardinière a commencé à prendre feu. Fort heureusement, celui-ci a été rapidement maîtrisé. Aucun blessé n’est à déplorer et aucun dégât notable n’aurait été constaté. Un homme a été interpellé et placé en garde à vue. Il serait soupçonné d’avoir fait partie des personnes ayant tiré les mortiers. La majorité des participants ont, en revanche, pris la fuite à l’arrivée de la police.

Les faits rappellent ceux de Rillieux-la-Pape, en novembre 2025. Un tournage clandestin de clip de rap avait aussi dégénéré après des tirs de mortier. Mais le bilan était plus lourd, puisque ces tirs avaient provoqué un important incendie dans un immeuble.

Lire aussi : Une voiture incendiée et des tags injurieux à Rillieux-la-Pape