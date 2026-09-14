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Vélos / Parc de la Tête d'Or
Vélo Parc de la Tête d’Or ©Romane Thevenot

Drôme : trois cols fermés aux voitures pour les cyclistes dans les prochaines semaines

  • par LR

    • Les cols de Rousset et de la Chaudière seront notamment réservés aux vélos les 19 septembre et 3 octobre. Une opération qui permet de grimper ces routes emblématiques de la Drôme sans circulation motorisée.

    Après le col de Tourniol, réservé aux cyclistes dimanche 13 septembre, deux autres rendez-vous sont programmés dans la Drôme. Le Département renouvelle son opération "cols réservés", qui permet aux amateurs de vélo de profiter de plusieurs ascensions sans véhicules motorisés.

    Samedi 19 septembre, c’est le col de Rousset qui sera fermé à la circulation de 9h à 12h. La montée, longue de 20 km pour 660 mètres de dénivelé, pourra être réalisée gratuitement et sans inscription dans sa formule loisirs, avec des départs entre 9h et 10h. Des formules chronométrées sont également proposées.

    Dernier rendez-vous : samedi 3 octobre avec le col de la Chaudière, à l’occasion des 50 ans du Vélo Club Saillans. Les cyclistes pourront parcourir les 11,4 km et 765 mètres de dénivelé entre 9h et 12h, là encore gratuitement et sans inscription pour la formule loisirs.

    Ces trois opérations sont organisées avec des clubs cyclistes locaux. Le Département rappelle que la Drôme compte 3 613 km de circuits balisés, dont 88 cols routiers.

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