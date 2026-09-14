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Crédit Agricole.

Drôme : quatre agences du Crédit Agricole menacées de fermeture en 2027

  • par La Rédaction

    • Selon la CGT du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, un projet de réorganisation prévoit la fermeture de sept agences en Drôme et en Ardèche, ainsi que la transformation de sept autres en espaces de service sans salariés permanents.

    Le Crédit Agricole pourrait revoir son maillage dans la Drôme et l’Ardèche à partir de 2027. C’est ce qu’affirme la CGT du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, qui dénonce un projet de réorganisation présenté par la direction en juillet.

    Dans la Drôme, quatre agences seraient concernées par une fermeture : Luc-en-Diois, Montbrun-les-Bains, Montmeyran et Valence, dans le quartier Châteauvert. En Ardèche, les agences de Cruas, Alboussière et Sarras seraient également visées. Au total, le syndicat évoque la disparition de 32 emplois dans les départements de la Drôme, de l’Ardèche, de l’Isère et du Rhône.

    Sept autres agences drômoises et ardéchoises pourraient par ailleurs devenir de simples "espaces de service". Il s’agit de Bourdeaux, Taulignan, Châteauneuf-sur-Isère et Étoile dans la Drôme, ainsi que de Largentière, Saint-Paul-le-Jeune et Saint-Martin-de-Valamas en Ardèche.

    Selon la CGT, ces sites ne disposeraient plus de salariés permanents et permettraient essentiellement l’accès à un distributeur. Un conseiller pourrait toutefois être rencontré sur rendez-vous. Contactée par nos confrères d’Ici, la direction du Crédit Agricole a présenté le projet comme une adaptation "aux attentes de nos clients", sans donner davantage de précisions. Le projet doit être soumis pour avis au CSE de l’entreprise le 17 septembre.

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