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Place Jean Jaurès. © Ville de Genas

En images. À Genas, la place Jean Jaurès et le parking Henri Despréaux font peau neuve

  • par C.M.

    • Situés au cœur du quartier d’Azieu, la place Jean-Jaurès et le parking Henri Despréaux de Genas (Rhône) ont achevé leur transformation. Coût total : 728 000 euros.

    Place entièrement piétonne, plus végétalisée, parking repensé avec un stationnement mieux organisé et sécurisé, la place Jean-Jaurès et le parking Henri Despréaux à Genas (Rhône) sont flambants neufs. Situés au cœur du quartier d’Azieu, les aménagements ont été inaugurés le 28 avril dernier.

    Place Jean Jaurès. © Ville de Genas

    Pour un coût total de 728 000 euros, la place bénéficie désormais d’un espace "apaisé, lisible et convivial, libéré des circulations automobiles qui la traversaient auparavant", tandis que les terrasses des restaurants "ont été harmonisées et dotées de pergolas et de mobilier unifié, proposé par l’entreprise Kettal, référence espagnole reconnue en Europe du mobilier urbain de convivialité."

    Place Jean Jaurès. © Ville de Genas

    En complément, le parking Henri Despréaux a de tous nouveaux accès, avec une entrée et une sortie régulées par des feux. Un système de comptage des places de stationnement, "en cours de déploiement à l’échelle du quartier", permettra "d’ici la fin du mois de mai" un affichage en temps réel des places disponibles, annonce la municipalité dans un communiqué. Il compte désormais 25 places, dont une pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

    Parking Henri Despréaux. © Ville de Genas

    Lire aussi : Des élèves rhodaniens s'affrontent lors d'un concours de cuisine à Genas

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