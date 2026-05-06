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Photo d’illustration (©LOIC VENANCE / AFP)

Des objets de contrefaçon et trois kilos de cannabis découverts dans une maison au sud de Lyon

  • par LR

    • Appelés pour une femme criant à son domicile de Vernaison (Rhône), les gendarmes ont finalement retrouvé plusieurs objets de contrefaçon ainsi que trois kilos de résine de cannabis.

    Il était environ 13 h 15 mardi 5 mai lorsque les gendarmes d’Irigny ont été appelés après que des cris ont été entendus dans la maison d’une femme résidant à Vernaison, au sud de Lyon. D’après nos confrères du Progrès, les forces de l’ordre ne s’attendaient pas à la découverte qu'elles ont faite.

    Sur place, la femme hurlait en effet au téléphone, mais ce n’est pas ce qui a retenu leur attention. Plusieurs objets et produits de marque de contrefaçon ont été retrouvés dans le domicile, mais également trois kilos de résine de cannabis, un revolver de catégorie B et 1 800 euros en espèces.

    Interpellée, la femme a été placée en garde à vue. Une enquête a été ouverte.

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