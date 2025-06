EasyJet ouvre deux nouvelles lignes vers le Maroc et l’Italie depuis Lyon 

EasyJet lance deux nouvelles lignes à destination d’Essaouira, au Maroc, et Brindisi, en Italie, depuis l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry.

La compagnie aérienne EasyJet enrichie son offre. Elle ouvre en effet deux nouvelles lignes directes à destination d’Essaouira, au Maroc, et Brindisi, en Italie. La première a officiellement été lancée hier, mercredi 4 juin, avec une fréquence de deux vols par semaine (les mardis et samedis). Les billets sont disponibles dès 50 euros.

La deuxième a ouvert ce jeudi 5 juin avec, elle aussi, deux vols directs par semaine (les jeudis et dimanches) dès 35 euros. Plus confidentielle, la ville de Brindisi possède une histoire riche et bénéficie d’un littoral ensoleillé.

"Entre promenades en bord de mer, marchés locaux, plages et atmosphères chaleureuses, ces deux villes offrent une parenthèse authentique et ensoleillée à quelques heures de vol", promet EasyJet.

Lire aussi : EasyJet ouvre une nouvelle ligne au départ de Lyon