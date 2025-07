Une étude note une baisse du nombre d'aménagements à Lyon

Selon une étude menée par Nextories et l'Ipsos, le nombre d'aménagements à Lyon tendrait à la baisse, avec un recul de 8% observé en deux ans.

L'agence de déménagement Nextories a publié son "Baromètre du déménagement 2025." Selon l'étude menée par l'Ipsos, les métropoles n'ont pas le vent en poupe. La proportion des aménagements vers Lyon tend à la baisse avec un recul observé de 8% en deux ans. La ville des Lumière reste néanmoins dans le top 3 des villes où les français emménageaient le plus en 2024. Pour Nextories : "Ces évolutions traduisent une recomposition silencieuse de la carte résidentielle française, au profit de territoires jugés plus abordables et plus vivables."

D'après l'étude reposant sur un échantillon représentatif de 1.000 Français âgés de 18 à 75 ans, constitué selon la méthode des quotas (sexe, page, région, statut d'activité), la majorité des flux se feraient au sein même du département. Ainsi, de nombreux lyonnais déménageraient dans une autre commune du département du Rhône.

Concernant les nouveaux arrivants, le Progrès rapporte que plus de la moitié d'entre eux seraient également issus du département du Rhône. Ils seraient suivis de loin, par les parisiens et les habitants des Haut-de-Seine.

