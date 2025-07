Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Selon une étude menée par Allianz Trades, 1 945 défaillances d'entreprises auraient été observées en Auvergne-Rhône-Alpes au cours de ces douze derniers mois.

"11,7% des défaillances d'entreprises enregistrées en France sur les douze derniers mois proviennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes" : c'est ce que révèle l'étude menée par la société d'assurance-crédit Allianz-Trade. Selon cette même étude, ces défaillances auraient augmentées de 5% au cours des deux derniers trimestres. Au total, 1 945 défaillances d'entreprises auraient été relevées en douze mois.

Trois secteurs sont principalement touchés par ce phénomène dans la région. il s'agit des services (34%), de la construction (23%) et du commerce (20%). Ces derniers sont plus particulièrement observés dans le Rhône (1180 cas), l'Isère (625) ,la Loire (381) et la Haute-Savoie (368).

Pour Laurent Treilhes, président du comité exécutif d'Allianz Trade en France : "L’environnement commercial a rarement été aussi complexe et volatil". Une problématique face à laquelle "les entreprises doivent impérativement rester vigilantes pour atténuer le risque de non-paiement."

Les défaillances d'entreprise se produisent lorsqu'une entreprise n'est plus en mesure de payer ses dettes à échéance. L'entreprise n'est donc plus en mesure de faire face à ses obligations financières, qu'il s'agisse du paiement de fournisseurs, des salaires, etc...

