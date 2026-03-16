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Gilles Bidon, maire de Sathonay-Village.

Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Sathonay-Village, Gilles Bidon élu

  • par Romain Balme

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Sathonay-Village.

    Gilles Bidon conserve le fauteuil de maire à l'issue du premier tour des municipales à Sathonay-Village, étant la seule tête de liste de la commune. Un poste qu'il occupait depuis 2025, suite à la démission de plus de la moitié du conseil municipal.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2017
    Taux d'absentions : 43,63%
    Votes blancs ou nuls : 11%

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Agir Ensemble Pour Demain




    		Gilles Bidon1001012

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