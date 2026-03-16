Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Sathonay-Village, Gilles Bidon élu

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Sathonay-Village.

Gilles Bidon conserve le fauteuil de maire à l'issue du premier tour des municipales à Sathonay-Village, étant la seule tête de liste de la commune. Un poste qu'il occupait depuis 2025, suite à la démission de plus de la moitié du conseil municipal.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2017

Taux d'absentions : 43,63%

Votes blancs ou nuls : 11%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Agir Ensemble Pour Demain









Gilles Bidon 100 1012

Lire aussi : Élection municipale 2020 : les résultats à Sathonay-Village, Jean-Pierre Calvel réélu au premier tour