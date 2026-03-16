Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Montanay, Patrice Coeurjolly élu

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Montanay.

Pas de suspense à Montanay. 3 ème sur la liste du maire sortant Gilbert Suchet en 2020, et premier adjoint, Patrice Coeurjolly est élu dès le premier tour, puisqu'il conduit la seule liste de la commune.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 597

Taux d'absentions : 40, 59 %

Votes blancs ou nuls : 4, 99 % de votes blancs et 1, 62 % de votes nuls