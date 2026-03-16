Actualité

Municipales 2026 : les résultats du premier tour à Montanay, Patrice Coeurjolly élu

  • par Romain Balme

    • Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Montanay.

    Pas de suspense à Montanay. 3 ème sur la liste du maire sortant Gilbert Suchet en 2020, et premier adjoint, Patrice Coeurjolly est élu dès le premier tour, puisqu'il conduit la seule liste de la commune.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 2 597
    Taux d'absentions : 40, 59 %
    Votes blancs ou nuls : 4, 99 % de votes blancs et 1, 62 % de votes nuls

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Montanay Avec Vous, Pour VousPatrice Coeurjolly1001 441
    à lire également
    Mairie du 3e Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 3e arrondissement de Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Mairie du 3e Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 3e arrondissement de Lyon 02:14
    Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet
    Municipales 2026 : Doucet en tête du 1er tour avec 37,36% devant Aulas avec 36,78% 02:12
    Mairie du 2e
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 2e arrondissement de Lyon 02:11
    Municipales 2026 : Samuel Soulier élu dans le 6e arrondissement de Lyon 02:10
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 9e arrondissement de Lyon 02:10
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 8e arrondissement de Lyon 02:09
    MAirie du 4e lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 4e arrondissement de Lyon 02:09
    Municipales 2026 : Thomas Rudigoz élu dans le 5e arrondissement de Lyon 02:07
    Mairie du 1er arrondissement de Lyon
    Municipales 2026 : les résultats du premier tour dans le 1er arrondissement de Lyon 02:07
    Lyon : ce qu’il faut retenir du 1er tour des municipales 2026 02:05
    Grégory Doucet en pleine "remontada" 01:33
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Fons pour le premier tour 01:31
    Jérôme Moroge maire de Pierre-Bénite
    Municipales 2026 : les résultats à Oullins-Pierre-Bénite pour le premier tour, Moroge réélu 01:27
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut