Municipales 2026 : les résultats à Sathonay-Camp pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Sathonay-Camp.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4530
Taux d'absentions : 44,64%
Votes blancs ou nuls : 3,47%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Réussir Ensemble Sathonay-Camp
|Liste divers centre
|Myriam Fontaine
|29,41%
|712
|Nous Sathonay
|Liste divers centre
|Damien Monnier
|70,59%
|1709
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