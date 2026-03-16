Municipales 2026 : les résultats à Sathonay-Camp pour le premier tour

(Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Sathonay-Camp.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4530

Taux d'absentions : 44,64%

Votes blancs ou nuls : 3,47%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Réussir Ensemble Sathonay-Camp Liste divers centre Myriam Fontaine 29,41% 712 Nous Sathonay Liste divers centre Damien Monnier 70,59% 1709

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