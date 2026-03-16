Photo d’illustration par PHILIPPE MERLE / AFP)

Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Cailloux-sur-Fontaines

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2262

Taux d’abstention : 31,56%

Votes blancs ou nuls : 1,88%

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vivre À Cailloux-Sur-Fontaines

Bernard Jaillet 31,20%

474

Reunir Pour Reussir

Angélique Enderlin

68,80%

1045

Les résultats de 2020 :

Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2033

Taux d’abstention : 44,71

Votes blancs ou nuls : 15