Le premier tour des élections municipales s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats à Cailloux-sur-Fontaines
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2262
Taux d’abstention : 31,56%
Votes blancs ou nuls : 1,88%
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vivre À Cailloux-Sur-Fontaines
|Bernard Jaillet
|31,20%
|474
|Reunir Pour Reussir
|Angélique Enderlin
68,80%
1045
Nombre d’inscrits sur les listes électorales : 2033
Taux d’abstention : 44,71
Votes blancs ou nuls : 15
|Liste
|Conduite par
|%/exprimés
|Nombre de voix
|CAILLOUX POUR VOUS
|M. André BRUYAS
|37,87
|420
|Réunir pour réussir
|Mme Angélique ENDERLIN
|62,13
|689