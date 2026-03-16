Municipales 2026 : les résultats à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour le premier tour

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5185
Taux d'absentions : 43,01%
Votes blancs ou nuls : 1,96%
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vivre Ensemble Saint-Cyr
|Liste divers gauche
|Laurent Roché-Saucier
|16,26%
|442
|Saint Cyr Avec Vous
|Liste divers droite
|Patrick Guillot
|84,74%
|2455
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