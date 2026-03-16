Municipales 2026 : les résultats à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or pour le premier tour

Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le premier tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 15 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 5185

Taux d'absentions : 43,01%

Votes blancs ou nuls : 1,96%

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vivre Ensemble Saint-Cyr Liste divers gauche Laurent Roché-Saucier 16,26% 442 Saint Cyr Avec Vous Liste divers droite Patrick Guillot 84,74% 2455

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