Municipales 2026 : les résultats à Givors pour le second tour, Boudjelabba rempile

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Givors, le maire sortant Mohamed Boudjelabba est réélu.

A Givors, pas de changement. Le maire sortant Mohamed Boudjelabba (DVG) est réélu avec 44,69 % des suffrages.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 11 981

Taux d'absentions : 56,10 %

Votes blancs ou nuls : 3,10 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste % / exprimés Nombre de voix Givors Fière Liste divers droite Fabrice Riva 21,64 % 1103 Tous Pour Givors Liste divers centre Jérôme Chabrier 33,67 % 1716 Construisons Ensemble Liste divers gauche Mohamed Boudjellaba 44,69 % 2278

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