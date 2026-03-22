Municipales 2026 : les résultats à Givors pour le second tour, Boudjelabba rempile

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Givors, le maire sortant Mohamed Boudjelabba est réélu.
A Givors, pas de changement. Le maire sortant Mohamed Boudjelabba (DVG) est réélu avec 44,69 % des suffrages.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 11 981
Taux d'absentions : 56,10 %
Votes blancs ou nuls : 3,10 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|% / exprimés
|Nombre de voix
|Givors Fière
|Liste divers droite
|Fabrice Riva
|21,64 %
|1103
|Tous Pour Givors
|Liste divers centre
|Jérôme Chabrier
|33,67 %
|1716
|Construisons Ensemble
|Liste divers gauche
|Mohamed Boudjellaba
|44,69 %
|2278
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