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Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Municipales 2026 : les résultats à Givors pour le second tour, Boudjelabba rempile

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Givors, le maire sortant Mohamed Boudjelabba est réélu.

    A Givors, pas de changement. Le maire sortant Mohamed Boudjelabba (DVG) est réélu avec 44,69 % des suffrages.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 11 981
    Taux d'absentions : 56,10 %
    Votes blancs ou nuls : 3,10 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste% / exprimésNombre de voix
    Givors FièreListe divers droiteFabrice Riva21,64 %1103
    Tous Pour GivorsListe divers centreJérôme Chabrier33,67 %1716
    Construisons EnsembleListe divers gaucheMohamed Boudjellaba44,69 %2278

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Givors

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