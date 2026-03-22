Actualité
Bruno Bernard lors du 1er tour des Municipales 2026 à Lyon . @William Pham

Métropolitaines : Bruno Bernard reconnait sa défaite et félicite Véronique Sarselli

  • par Vincent Guiraud
  • 1 Commentaire

    • Dans un communiqué publié un peu avant 22h, Bruno Bernard a reconnu sa défaite à la Métropole de Lyon. Le président écologiste sortant félicite Véronique Sarselli, qui dirigera la Métropole pour les six prochaines années.

    On se dirige donc vers une cohabitation entre la Ville de Lyon qui devrait rester écologiste et la Métropole de Lyon qui va basculer à droite. Dans un communiqué de presse publié un peu avant 22h en cette soirée du deuxième tour, Bruno Bernard, président sortant, a reconnu sa défaite, avant même la publication des résultats officiels.

    A lire aussi : La soirée électorale en direct

    "Cette campagne métropolitaine aura été difficile à bien des égards" débute le président écologiste de la Métropole de Lyon. "Difficile d’abord pour les électeurs, du fait de la concomitance avec les scrutins municipaux, qui a nui à la lisibilité des enjeux. Difficile ensuite par la médiocrité du débat public : la droite a trop souvent préféré les caricatures, les contre-vérités et les attaques à la confrontation sérieuse des projets, sans doute parce que son propre programme comportait trop de flous, d’incohérences et d’impasses" poursuit-il, attaquant une dernière fois son adversaire Véronique Sarselli.

    Evoquant ensuite un "rassemblement de la gauche entre les deux tours" qui "n'a pas pu se faire à cause des enjeux municipaux à Vaulx-en-Velin et Vénissieux", Bruno Bernard dit regretter les "conséquences" de cette non alliance.

    "Dans ce contexte, les électeurs ont tranché. Ils ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole. J’adresse à Madame Sarselli mes félicitations républicaines" complète-t-il. Avant de conclure : "Il lui revient désormais de répondre aux attentes des habitants, de travailler avec l’ensemble des maires du territoire, et de faire vivre une Métropole utile, concrète et à la hauteur des enjeux. Car notre territoire ne peut pas se permettre l’immobilisme, ni les choix de court terme, au moment où tant de défis sont devant nous."

    à lire également
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour Portes du Sud, Grand Coeur lyonnais en tête

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour Portes du Sud, Grand Coeur lyonnais en tête 23:11
    Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lones et coteaux 22:31
    Article payant Comment Bruno Bernard a perdu la Métropole 22:26
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le second tour, Guillemot s'impose devant Millet 22:20
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Décines-Charpieu pour le second tour, Fautra réélue 22:16
    d'heure en heure
    Municipales 2026 : les résultats à Genay pour le second tour, Giraud réélue 22:14
    Métropolitaines : Bruno Bernard reconnait sa défaite et félicite Véronique Sarselli 22:11
    Municipales 2026 en direct : Doucet revendique la victoire à Lyon, Aulas dépose un recours 22:10
    élections législatives lyon
    Municipales 2026 : les résultats à Givors pour le second tour, Boudjelabba rempile 22:06
    Michèle Picard - Vénissieux
    Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le second tour, Picard battue par LFI 22:01
    Municipales 2026 : les résultats à Charbonnières-les-Bains pour le second tour, Arcos élu 21:41
    Les résultats à Irigny pour le second tour : Nathalie Sanlaville élue maire 21:40
    Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le second tour, Youcef Bourezg élu 20:41
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut