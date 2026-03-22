Dans un communiqué publié un peu avant 22h, Bruno Bernard a reconnu sa défaite à la Métropole de Lyon. Le président écologiste sortant félicite Véronique Sarselli, qui dirigera la Métropole pour les six prochaines années.

On se dirige donc vers une cohabitation entre la Ville de Lyon qui devrait rester écologiste et la Métropole de Lyon qui va basculer à droite. Dans un communiqué de presse publié un peu avant 22h en cette soirée du deuxième tour, Bruno Bernard, président sortant, a reconnu sa défaite, avant même la publication des résultats officiels.

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"Cette campagne métropolitaine aura été difficile à bien des égards" débute le président écologiste de la Métropole de Lyon. "Difficile d’abord pour les électeurs, du fait de la concomitance avec les scrutins municipaux, qui a nui à la lisibilité des enjeux. Difficile ensuite par la médiocrité du débat public : la droite a trop souvent préféré les caricatures, les contre-vérités et les attaques à la confrontation sérieuse des projets, sans doute parce que son propre programme comportait trop de flous, d’incohérences et d’impasses" poursuit-il, attaquant une dernière fois son adversaire Véronique Sarselli.

Evoquant ensuite un "rassemblement de la gauche entre les deux tours" qui "n'a pas pu se faire à cause des enjeux municipaux à Vaulx-en-Velin et Vénissieux", Bruno Bernard dit regretter les "conséquences" de cette non alliance.

"Dans ce contexte, les électeurs ont tranché. Ils ont donné aux listes Grand Cœur Lyonnais une majorité absolue au Conseil de la Métropole. J’adresse à Madame Sarselli mes félicitations républicaines" complète-t-il. Avant de conclure : "Il lui revient désormais de répondre aux attentes des habitants, de travailler avec l’ensemble des maires du territoire, et de faire vivre une Métropole utile, concrète et à la hauteur des enjeux. Car notre territoire ne peut pas se permettre l’immobilisme, ni les choix de court terme, au moment où tant de défis sont devant nous."