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Michèle Picard - Vénissieux
Michèle Picard, maire de Vénissieux et vice-présidente de la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le second tour, Picard battue par LFI

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Vénissieux. Michèle Picard est battue de 25 voix.

    Le bastion communiste vient de tomber. La maire communiste sortante Michèle Picard n'a pas réussi à convaincre. C'est l'insoumis Idir Boumertit qui la devance de 25 voix seulement. A noter qu'au premier tour, Michèle Picard avait obtenu 28,32% au premier tour contre 25,95 % pour son adversaire.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 31 446
    Taux d'absentions : 61,70 %
    Votes blancs ou nuls : 2,16 %

    Nom de la listeNuance politiqueTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Vénissieux PlurielleListe divers centrePascal Dureau20,44 %2409
    Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour VénissieuxListe d'union à gaucheMichèle Picard33,90 %3995
    Faisons Mieux Pour VenissieuxListe de La France insoumiseIdir Boumertit34,11 %4020
    Retrouver Venissieux !Liste d'union à l'extrême-droiteQuentin Taieb11,55 %1361

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des municipales 2026 à Vénissieux

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