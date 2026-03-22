Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le second tour, Picard battue par LFI

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Vénissieux. Michèle Picard est battue de 25 voix.
Le bastion communiste vient de tomber. La maire communiste sortante Michèle Picard n'a pas réussi à convaincre. C'est l'insoumis Idir Boumertit qui la devance de 25 voix seulement. A noter qu'au premier tour, Michèle Picard avait obtenu 28,32% au premier tour contre 25,95 % pour son adversaire.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 31 446
Taux d'absentions : 61,70 %
Votes blancs ou nuls : 2,16 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Vénissieux Plurielle
|Liste divers centre
|Pascal Dureau
|20,44 %
|2409
|Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux
|Liste d'union à gauche
|Michèle Picard
|33,90 %
|3995
|Faisons Mieux Pour Venissieux
|Liste de La France insoumise
|Idir Boumertit
|34,11 %
|4020
|Retrouver Venissieux !
|Liste d'union à l'extrême-droite
|Quentin Taieb
|11,55 %
|1361
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