Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le second tour, Picard battue par LFI

Michèle Picard, maire de Vénissieux et vice-présidente de la Métropole en charge de la lutte contre les discriminations et de l’égalité femmes-hommes. (Photo de JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Vénissieux. Michèle Picard est battue de 25 voix.

Le bastion communiste vient de tomber. La maire communiste sortante Michèle Picard n'a pas réussi à convaincre. C'est l'insoumis Idir Boumertit qui la devance de 25 voix seulement. A noter qu'au premier tour, Michèle Picard avait obtenu 28,32% au premier tour contre 25,95 % pour son adversaire.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 31 446

Taux d'absentions : 61,70 %

Votes blancs ou nuls : 2,16 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Vénissieux Plurielle Liste divers centre Pascal Dureau 20,44 % 2409 Avec Michèle Picard Unir Résister Agir Ensemble Pour Vénissieux Liste d'union à gauche Michèle Picard 33,90 % 3995 Faisons Mieux Pour Venissieux Liste de La France insoumise Idir Boumertit 34,11 % 4020 Retrouver Venissieux ! Liste d'union à l'extrême-droite Quentin Taieb 11,55 % 1361

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