Municipales 2026 : les résultats à Genay pour le second tour, Giraud réélue

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Genay, Valérie Giraud s'impose d'une courte avance.
A Genay, la maire sortante Valérie Giraud conserve son siège. Elle s'est imposée devant Lionel Mader, avec un court écart.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4137
Taux d'absentions :
Votes blancs ou nuls :
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|Nombre de voix
|% exprimés
|Ensemble Genay Demain
|Liste divers centre
|Valérie Giraud
|1195
|50,44 %
|Agir Pour Genay
|Liste divers droite
|Lionel Mader
|1174
|49,56 %
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