Municipales 2026 : les résultats à Genay pour le second tour, Giraud réélue

Photo d’illustration par PHILIPPE MERLE / AFP)

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Genay, Valérie Giraud s'impose d'une courte avance.

A Genay, la maire sortante Valérie Giraud conserve son siège. Elle s'est imposée devant Lionel Mader, avec un court écart.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4137

Taux d'absentions :

Votes blancs ou nuls :

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste Nombre de voix % exprimés Ensemble Genay Demain Liste divers centre Valérie Giraud 1195 50,44 % Agir Pour Genay Liste divers droite Lionel Mader 1174 49,56 %

A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Genay