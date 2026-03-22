Municipales 2026 : les résultats à Décines-Charpieu pour le second tour, Fautra réélue

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Décines-Charpieu. Laurence Fautra (LR), maire sortante, a été réélue avec 50,25% des voix, loin devant Matthieu Vieira.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19008
Taux d'absentions : 50,72%
Votes blancs ou nuls : 0,93%
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Decines C'Est Vous !!!
|Liste des Républicains
|Laurence Fautra
|50,25%
|4619
|Preservons Decines
|Liste du Rassemblement National
|Tim Bouzon
|15,63%
|1437
|Décines Autrement
|Liste d'union à gauche
|Matthieu Vieira
|34,12%
|3136
A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Décines