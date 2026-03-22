Actualité
Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Municipales 2026 : les résultats à Décines-Charpieu pour le second tour, Fautra réélue

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Décines-Charpieu. Laurence Fautra (LR), maire sortante, a été réélue avec 50,25% des voix, loin devant Matthieu Vieira.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19008

    Taux d'absentions : 50,72%

    Votes blancs ou nuls : 0,93%

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Decines C'Est Vous !!!Liste des RépublicainsLaurence Fautra50,25%4619
    Preservons DecinesListe du Rassemblement NationalTim Bouzon15,63%
    		1437
    Décines AutrementListe d'union à gaucheMatthieu Vieira34,12%3136

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Décines

    à lire également
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le second tour, Guillemot s'impose devant Millet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le second tour, Guillemot s'impose devant Millet 22:20
    Le 07 Juillet marque le second tour des élections législatives 2024.
    Municipales 2026 : les résultats à Décines-Charpieu pour le second tour, Fautra réélue 22:16
    Municipales 2026 : les résultats à Genay pour le second tour, Giraud réélue 22:14
    Métropolitaines : Bruno Bernard reconnait sa défaite et félicite Véronique Sarselli 22:11
    Jean-Michel Aulas / Grégory Doucet
    Municipales 2026 en direct : Doucet en tête à Lyon, Bernard reconnait sa défaite à la Métropole 22:10
    d'heure en heure
    élections législatives lyon
    Municipales 2026 : les résultats à Givors pour le second tour, Boudjelabba rempile 22:06
    Michèle Picard - Vénissieux
    Municipales 2026 : les résultats à Vénissieux pour le second tour, Picard battue par LFI 22:01
    Municipales 2026 : les résultats à Charbonnières-les-Bains pour le second tour, Arcos élu 21:41
    Les résultats à Irigny pour le second tour : Nathalie Sanlaville élue maire 21:40
    Municipales 2026 : les résultats à Neuville-sur-Saône pour le second tour, Youcef Bourezg élu 20:41
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Les résultats à Chassieu pour le second tour : Stéphane Dante élu maire 20:38
    Les élections régionales vont-elles être à nouveaux repoussées ?
    Les résultats à Curis-au-Mont-d'Or pour le second tour : Jean-Luc Poirier élu maire 20:29
    Lyon : un jeune homme à trottinette entre la vie et la mort après une collision avec une voiture 18:03
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut