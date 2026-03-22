Municipales 2026 : les résultats à Décines-Charpieu pour le second tour, Fautra réélue

Photo d’illustration. (Photo by Ludovic MARIN / AFP)

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Décines-Charpieu. Laurence Fautra (LR), maire sortante, a été réélue avec 50,25% des voix, loin devant Matthieu Vieira.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 19008

Taux d'absentions : 50,72%

Votes blancs ou nuls : 0,93%

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Decines C'Est Vous !!! Liste des Républicains Laurence Fautra 50,25% 4619

Preservons Decines Liste du Rassemblement National Tim Bouzon 15,63%

1437 Décines Autrement Liste d'union à gauche Matthieu Vieira 34,12% 3136



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