Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le second tour, Guillemot s'impose devant Millet

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Genis-Laval.
A Saint-Genis-Laval, Maryline Millet (DVC) a été battue par la liste Divers Droite menée par Jules Guillemot. Il récole 39,43 %, contre 32,03 % pour la maire sortante.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 14731
Taux d'absentions : 37,52 %
Votes blancs ou nuls :1,05 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Saint-Genis Au Coeur
|Liste divers droite
|Jules Guillemot
|39,43 %
|3591
|Terre Commune
|Liste divers gauche
|Thierry Monnet
|16,68 %
|1519
|Aimer Saint-Genis
|Liste divers centre
|Marylène Millet
|32,03 %
|2917
|Rassembler Saint-Genis
|Liste d'extrême droite
|Agnès Marion
|11,87 %
|1081
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