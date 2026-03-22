Municipales 2026 : les résultats à Saint-Genis-Laval pour le second tour, Guillemot s'impose devant Millet

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Saint-Genis-Laval.

A Saint-Genis-Laval, Maryline Millet (DVC) a été battue par la liste Divers Droite menée par Jules Guillemot. Il récole 39,43 %, contre 32,03 % pour la maire sortante.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 14731

Taux d'absentions : 37,52 %

Votes blancs ou nuls :1,05 %

Nom de la liste Nuance politique Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Saint-Genis Au Coeur Liste divers droite Jules Guillemot 39,43 % 3591 Terre Commune Liste divers gauche Thierry Monnet 16,68 % 1519 Aimer Saint-Genis Liste divers centre Marylène Millet 32,03 % 2917 Rassembler Saint-Genis Liste d'extrême droite Agnès Marion 11,87 % 1081

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