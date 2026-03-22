Municipales 2026 : les résultats à Charbonnières-les-Bains pour le second tour, Arcos élu

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Charbonnières-les-Bains, où Sébastien Arcos s'est imposé.

Le centriste Sébastien Arcos s'impose devant Stéphane Cheron, et succède à Gérald Eymard, élu depuis 2014.

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 397

Taux d'absentions : 37,52 %

Votes blancs ou nuls : 2,18 %

Nom de la liste Nuance Tête de liste %/ exprimés Nombre de voix Ensemble, Vivons Charbonnieres Liste divers centre Stéphane Cheron 40,42% 1087 Réinventer Charbonnières Avec Vous Liste divers centre Sébastien Arcos 59,58 % 1602

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