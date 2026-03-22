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Photo d’illustration. © Tim Douet

Municipales 2026 : les résultats à Charbonnières-les-Bains pour le second tour, Arcos élu

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Charbonnières-les-Bains, où Sébastien Arcos s'est imposé.

    Le centriste Sébastien Arcos s'impose devant Stéphane Cheron, et succède à Gérald Eymard, élu depuis 2014.

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 397
    Taux d'absentions : 37,52 %
    Votes blancs ou nuls : 2,18 %

    Nom de la listeNuanceTête de liste%/ exprimésNombre de voix
    Ensemble, Vivons CharbonnieresListe divers centreStéphane Cheron40,42%1087
    Réinventer Charbonnières Avec VousListe divers centreSébastien Arcos59,58 %1602

    A lire aussi : Les résultats du 1er tour des Municipales 2026 à Charbonnières-les-Bains

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