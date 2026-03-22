Municipales 2026 : les résultats à Charbonnières-les-Bains pour le second tour, Arcos élu

Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Charbonnières-les-Bains, où Sébastien Arcos s'est imposé.
Le centriste Sébastien Arcos s'impose devant Stéphane Cheron, et succède à Gérald Eymard, élu depuis 2014.
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 4 397
Taux d'absentions : 37,52 %
Votes blancs ou nuls : 2,18 %
|Nom de la liste
|Nuance
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Ensemble, Vivons Charbonnieres
|Liste divers centre
|Stéphane Cheron
|40,42%
|1087
|Réinventer Charbonnières Avec Vous
|Liste divers centre
|Sébastien Arcos
|59,58 %
|1602
A lire aussi : Les résultats du 1er tour des Municipales 2026 à Charbonnières-les-Bains