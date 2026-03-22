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Photo d’illustration. © Tim Douet

Les résultats à Irigny pour le second tour : Nathalie Sanlaville élue maire

  • par Vincent Guiraud

    • Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Irigny.

    Avec 49, 78 %, Nathalie Salanville (Nouvel Elan pour Irigny) est élue maire d'Irigny. Elle s'impose devant la maire sortante Blandine Freyer (42, 07 %).

    Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 716
    Taux d'absentions : 35, 37 %
    Votes blancs ou nuls : 1, 57 %

    Nom de la listeNuance politique
    Tête de liste
    %/ exprimés    		Nombre de voix
    Unis Pour IrignyListe du Rassemblement NationalEnzo Giacomoni8, 15 %348
    Irigny Cap 2032Liste divers centreBlandine Freyer42, 07 %1 797
    Nouvel Elan Pour IrignyListe divers centreNathalie Sanlaville49, 78 %2 126

    A lire aussi : Les résultats du premier tour des Municipales 2026 à Irigny

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