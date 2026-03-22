Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Irigny.

Avec 49, 78 %, Nathalie Salanville (Nouvel Elan pour Irigny) est élue maire d'Irigny. Elle s'impose devant la maire sortante Blandine Freyer (42, 07 %).

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 716

Taux d'absentions : 35, 37 %

Votes blancs ou nuls : 1, 57 %

Nom de la liste Nuance politique

Tête de liste

%/ exprimés Nombre de voix Unis Pour Irigny Liste du Rassemblement National Enzo Giacomoni 8, 15 % 348 Irigny Cap 2032 Liste divers centre Blandine Freyer 42, 07 % 1 797 Nouvel Elan Pour Irigny Liste divers centre Nathalie Sanlaville 49, 78 % 2 126

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