Le deuxième tour des élections municipales 2026 s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats du scrutin à Irigny.
Avec 49, 78 %, Nathalie Salanville (Nouvel Elan pour Irigny) est élue maire d'Irigny. Elle s'impose devant la maire sortante Blandine Freyer (42, 07 %).
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 6 716
Taux d'absentions : 35, 37 %
Votes blancs ou nuls : 1, 57 %
|Nom de la liste
|Nuance politique
Tête de liste
%/ exprimés
|Nombre de voix
|Unis Pour Irigny
|Liste du Rassemblement National
|Enzo Giacomoni
|8, 15 %
|348
|Irigny Cap 2032
|Liste divers centre
|Blandine Freyer
|42, 07 %
|1 797
|Nouvel Elan Pour Irigny
|Liste divers centre
|Nathalie Sanlaville
|49, 78 %
|2 126
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