Les trois institutions souhaitent mobiliser leurs compétences respectives afin de faire face aux défis sanitaires mondiaux. Une opération de grande envergue est prévue en Arménie pour avril 2026.

"Mutualiser les expertises pour répondre aux défis sanitaires internationaux". C'est le défi auquel tentent de répondre les Hospices Civils de Lyon (HCL), la fondation Mérieux, et l'Université Lyon 1. Les trois entités ont signé ce jeudi 26 février un accord-cadre de partenariat. Celui-ci est destiné à associer "le savoir-faire clinique et épidémiologique des HCL, "l'expertise académique" de l'Université ainsi que "l'expérience en microbiologie et en renforcement des systèmes de santé des pays à ressources limitées."

S'étendant sur les cinq prochaines années, ce pacte vise à remplir plusieurs objectifs :

-La formation d'agents de santé dans les pays d'intervention de la Fondation Mérieux ou au sein des Hospices Civils de Lyon

-La réalisation de missions d'expertise, d'audit et d'accompagnement par les professionnels hospitaliers et hospitalo-universitaires des HCL

-Le développement de collaborations scientifiques communes, notamment dans le cadre d'appels à projets nationaux et internationaux

-La co-construction de référentiels médicaux et biologiques, de modules d'enseignement et d'outils pédagogiques adaptés aux besoins locaux

-La mobilisation conjointe des plateaux techniques et des expertises académiques pour des projets de santé publique à fort impact

Une action concrète en Arménie

Grâce à ce partenariat, les trois institutions souhaitent se mobiliser en Arménie à partir d'avril prochain, afin de "renforcer les capacités nationales de prévention, de contrôle et de prise en charge des infections périnatales résistantes aux antimicrobiens, pour une meilleure santé des mères et des nouveau-nés." Une mission qui se concentre sur deux pathologies : "le dépistage du Streptocoque B chez la femme enceinte, première cause de mortalité néonatale dans les pays en développement et la gestion des infections urinaires." De ce fait, deux professionnels de santé des HCL, le Dr Ani Horikian, biologiste, et le Dr Claire Triffault-Fillit, infectiologue dans le service des Maladies Infectieuses et Tropicales de l'hôpital de la Croix-Rousse, ont été envoyés sur place.

Si l'opération consiste d'abord à agir, l'accent est également mis sur la formation du personnel de santé local. A cet effet, des sessions de formation ciblées portant sur "l'interprétation des résultats d'analyses et l'adaptation des traitements antibiotiques" vont être mis en place, à l'instar d'un mentorat à distance, "permettant un suivi personnalisé des pratiques cliniques et une réponse rapide aux besoins émergents".