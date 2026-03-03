L'objectif de ce nouveau service regroupant plusieurs corps de métier : lutter contre les pathologies du sommeil en appliquant des interventions personnalisées.

"Proposer un parcours de soins complet du diagnostic à la prise en charge thérapeutique, aux patients adultes et enfants du territoire, atteints de troubles du sommeil." Il s'agit du défi auquel va tenter de répondre le nouveau centre "de médecine du sommeil et de la vigilance" lancée ce mardi 3 mars au sein de la Clinique du Val d'Ouest. Selon le communiqué de presse, ce service est composé de plusieurs spécialistes, comme des pneumologues pour enfants et adultes, un chirurgien ORL, d’un anesthésiste et de la neuropsychiatre Agathe Bridoux, chargée de coordonner les effectifs.

Point commun, ils sont tous spécialisés dans les pathologies du sommeil. Pour mettre en œuvre leur savoir-faire, ils disposent "d’un plateau technique complet permettant d'effectuer les examens exploratoires et, si nécessaire, une prise en charge chirurgicale". Par exemple, une analyse simultanée de la respiration, de l’activité cérébrale, des mouvements nocturnes, peut-être réalisée en cas de besoin.

"Chaque patient bénéficie d’une évaluation approfondie et personnalisée"

Selon les équipes, l'objectif est de traiter chaque patient de manière personnalisé en adaptant l'intervention à ses maux. "Nous traitons l’ensemble des pathologies : hypersomnie, éveil nocturne, mouvements nocturnes anormaux, troubles de la vigilance diurne, etc.", développe le Dr Agathe Bridoux. "Chaque patient bénéficie d’une évaluation approfondie et personnalisée, afin de proposer une stratégie adaptée à sa situation clinique."

Sa collègue, la pneumologue Lisa Laffay précise : "Pour les patients souffrant de ronflements ou d’apnées du sommeil, nous proposons une prise en charge diagnostique avec réalisation de polygraphie ventilatoire en ambulatoire. En cas de confirmation de syndrome de l'apnée du sommeil, des traitements sont organisés : pression positive continue (PPC), orthèse d’avancée mandibulaire ou

prise en charge chirurgicale ORL ou maxillo-faciale." Cependant, les spécialistes pédiatriques expliquent que le diagnostic des troubles respiratoires du sommeil peut être réalisé par un enregistrement à domicile, bien qu'ils requièrent "une collaboration étroite, autour du patient, entre les médecins du sommeil et plusieurs spécialistes". "Nous sommes rompus à ce travail collaboratif" évoque le Dr Jamal Bouhaddouch, anesthésiste.

