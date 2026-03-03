En visite dans la ville de Meyzieu, la candidate LR aux élections métropolitaines, Véronique Sarselli (Grand Coeur lyonnais), a partagé sa vision d'avenir pour le centre-ville de la commune qu'elle souhaite rendre "plus accessible."

Après le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard (Ecologistes), c'était au tour de sa principale adversaire aux métropolitaines, Véronique Sarselli (LR) de se rendre dans la commune de Meyzieu ce lundi 2 février. Aux côtés du maire Christophe Quiniou (LR), la candidate pour Grand Cœur lyonnais en a profité pour échanger avec l'élu sur l'avenir du centre-ville.

Alors que la ville de Meyzieu ne dispose pas d'un véritable centre-ville, le maire de la commune Christophe Quiniou, souhaiterait créer un lieu central pour ses habitants : "Une des attentes serait d'avoir un cœur de ville agréable où l'on a envie de vivre, un cœur de ville accueillant et chaleureux", affirme l'élu.

"Reprendre le projet place de la Concorde"

Une idée que le maire porte depuis plusieurs années, mais qui n'a toujours pas vu le jour dans sa commune. Si un projet d'aménagement de la place de la Concorde avait été inscrit dans la programmation pluriannuelle des investissements 2021-2026 de la Métropole de Lyon, ce dernier avait débuté avant d'être mis en pause par la collectivité pour réaliser des économies suite à la loi de finance. Un arrêt soudain qui ne passe pas du côté des élus majolans : "Il y a un surinvestissement de la Métropole de Lyon sur les villes de Lyon et Villeurbanne en délaissant le reste de la Métropole", dénonce le maire de Meyzieu.

Alors que Bruno Bernard annonce vouloir aménager la place Jean-Monnet et la place du Général de Gaulle s'il est élu, Véronique Sarselli, elle, souhaite d'abord terminer le projet entamé place de la Concorde : "Si nous sommes élus nous respecterons nos engagements", affirme la candidate LR. "Il faut finir cette place et comme c'est un projet phasé, finir ce qui est lancé", ajoute Christophe Quiniou. Pour financer ces travaux et d'autres projets, Véronique Sarselli annonce vouloir "travailler une véritable programmation d'investissements avec les communes."

Créer plus de places de stationnement

Une fois ce projet terminé, Christophe Quiniou imagine également réaménager la place Jean Monnet. S'il est réélu, le maire propose ainsi de détruire une barre de seize logements, de mettre la totalité de la place à plat en remontant son niveau et de créer des commerces de plein pieds dans les immeubles alentour. La place devrait également être végétalisée et son sol désimperméabilisé. Les places de stationnement devraient quant à elles être déplacées sur le parking situé quelques pas plus loin, rue de la République. Ce dernier devrait être agrandi pour pouvoir accueillir plus de voitures.

"Il n'y a pas de volonté de supprimer du stationnement, il faut au contraire en créer plus", indique le maire de la commune suite à l'annonce de Bruno Bernard qui souhaite supprimer 32 places de parking. Il poursuit : "C'est impossible de vouloir transposer ce qui se fait en milieu urbain en zone peu dense où il y a peu de couverture en transport en commun." Une vision que Véronique Sarselli partage : "Si nous ne voulons pas que Meyzieu prenne le chemin de Lyon, que le chiffre d'affaires des commerçants tombe, (....) il faut que la ville soit accessible, qu'il y ait du stationnement", indique la candidate qui dénonce un "intégrisme anti-voiture" de la part des écologistes.

De son côté, Bruno Bernard propose de répondre à la problématique de l'accès au centre-ville en élargissant le réseau de transport en commun majolan. Notamment en améliorant la liaison entre les arrêts de tramway et le centre-ville de Meyzieu.

Lire aussi : Relancer la construction, réindustrialiser... : le programme de Véronique Sarselli pour la métropole de Lyon