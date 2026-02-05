L'animateur lyonnais, Stéphane Bern, devrait bientôt être intégré à la célèbre Fresque des Lyonnais, dans le 1er arrondissement de Lyon.

Après Wendy Renard et Laurent Gerra, c'est l'animateur Stéphane Bern qui rejoindra la liste des figures lyonnaises peintes sur la fresque des Lyonnais. Si sa nomination devait être annoncée à l'issue des élections municipales, le présentateur de l'émission Secrets d'histoire, n'a pas réussi à tenir le secret plus longtemps. L'homme aurait dévoilé au Progrès : "Je suis très fier de rejoindre la Fresque des Lyonnais. Je suis très attaché à Lyon, j’adore y retourner non sans nostalgie"

Stéphane Bern serait ainsi arrivé à la seconde place du vote des Lyonnais avec 405 voix, juste derrière la footballeuse Wendy Renard. Le passionné de patrimoine devrait être peint en bas du mur, à la place de Bernard Pivot, qui sera remonté à l'étage supérieur. Pour rappel, Stéphane Bern est né près du parc de la Tête d'Or, avant de grandir, puis d'étudier à Lyon.

Lire aussi : Les noms des deux nouvelles personnalités bientôt ajoutées à la Fresque des Lyonnais dévoilés