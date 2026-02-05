Actualité
Stéphane Bern, défenseur du patrimoine français
Stéphane Bern @Laurent Menec

L'animateur Stéphane Bern bientôt intégré sur la Fresque des Lyonnais

  • par Loane Carpano

    • L'animateur lyonnais, Stéphane Bern, devrait bientôt être intégré à la célèbre Fresque des Lyonnais, dans le 1er arrondissement de Lyon.

    Après Wendy Renard et Laurent Gerra, c'est l'animateur Stéphane Bern qui rejoindra la liste des figures lyonnaises peintes sur la fresque des Lyonnais. Si sa nomination devait être annoncée à l'issue des élections municipales, le présentateur de l'émission Secrets d'histoire, n'a pas réussi à tenir le secret plus longtemps. L'homme aurait dévoilé au Progrès : "Je suis très fier de rejoindre la Fresque des Lyonnais. Je suis très attaché à Lyon, j’adore y retourner non sans nostalgie"

    Stéphane Bern serait ainsi arrivé à la seconde place du vote des Lyonnais avec 405 voix, juste derrière la footballeuse Wendy Renard. Le passionné de patrimoine devrait être peint en bas du mur, à la place de Bernard Pivot, qui sera remonté à l'étage supérieur. Pour rappel, Stéphane Bern est né près du parc de la Tête d'Or, avant de grandir, puis d'étudier à Lyon.

    Lire aussi : Les noms des deux nouvelles personnalités bientôt ajoutées à la Fresque des Lyonnais dévoilés

    à lire également
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Stéphane Bern, défenseur du patrimoine français
    L'animateur Stéphane Bern bientôt intégré sur la Fresque des Lyonnais 11:24
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 10:54
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce jeudi 10:25
    JO 2030 : la loi olympique bientôt adoptée, un feu vert sous tension 09:51
    Euroligue : l'Asvel ouvre son compteur en 2026 09:31
    d'heure en heure
    Lyon : nouvelles cessions de sociétés d'ACI Group devant la justice commerciale 09:09
    le collège jean Giono à Saint Genis Laval
    Agression d'une collégienne à Saint-Genis-Laval : une enquête ouverte par le parquet de Lyon 08:44
    Municipales : Doucet réduit l'écart face à Aulas toujours confortablement en tête selon un nouveau sondage 08:19
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    Endrick envoie l'OL en quart de finale de Coupe de France 07:34
    Lyon soleil
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Ali Harbaoui boulangerie Paneo
    "Nous allons faire appel" assure Ali Harbaoui 07:00
    Rixe, bagarre lors de la CAN... Un restaurant fermé par la préfecture à Lyon 04/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut