Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce jeudi

La qualité de l'air sera globalement bonne à Lyon ce jeudi 5 février, grâce notamment aux perturbations atmosphériques de nouveau attendues en fin de journée.

On respire bien à Lyon et dans toute la métropole ce jeudi 5 février. Grâce notamment aux conditions météo, et alors que la pluie devrait faire sont retour dans le ciel lyonnais en fin de journée, la qualité de l'air sera globalement bonne.

Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne. Les concentrations en dioxyde de soufre et particules fines seront en baisses.