Actualité
Place Bellevue à Lyon. (@BonjourLyon)

Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce jeudi

  • par La Rédaction

    • La qualité de l'air sera globalement bonne à Lyon ce jeudi 5 février, grâce notamment aux perturbations atmosphériques de nouveau attendues en fin de journée.

    On respire bien à Lyon et dans toute la métropole ce jeudi 5 février. Grâce notamment aux conditions météo, et alors que la pluie devrait faire sont retour dans le ciel lyonnais en fin de journée, la qualité de l'air sera globalement bonne.

    Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air sera bonne. Les concentrations en dioxyde de soufre et particules fines seront en baisses.

    à lire également
    Stéphane Bern, défenseur du patrimoine français
    L'animateur Stéphane Bern bientôt intégré sur la Fresque des Lyonnais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Stéphane Bern, défenseur du patrimoine français
    L'animateur Stéphane Bern bientôt intégré sur la Fresque des Lyonnais 11:24
    Métropole de Lyon : toutes les propositions de campagne des candidats 10:54
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air globalement bonne ce jeudi 10:25
    JO 2030 : la loi olympique bientôt adoptée, un feu vert sous tension 09:51
    Euroligue : l'Asvel ouvre son compteur en 2026 09:31
    d'heure en heure
    Lyon : nouvelles cessions de sociétés d'ACI Group devant la justice commerciale 09:09
    le collège jean Giono à Saint Genis Laval
    Agression d'une collégienne à Saint-Genis-Laval : une enquête ouverte par le parquet de Lyon 08:44
    Municipales : Doucet réduit l'écart face à Aulas toujours confortablement en tête selon un nouveau sondage 08:19
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    Endrick envoie l'OL en quart de finale de Coupe de France 07:34
    Lyon soleil
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    Ali Harbaoui boulangerie Paneo
    "Nous allons faire appel" assure Ali Harbaoui 07:00
    Rixe, bagarre lors de la CAN... Un restaurant fermé par la préfecture à Lyon 04/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut