Municipales 2026 à Lyon : à droite, Pierre Oliver prié d'annoncer sa candidature

Les vice-présidents du groupe présidé par le LR Pierre Oliver au conseil municipal de Lyon l'appellent à se déclarer officiellement candidat pour lancer la campagne des élections municipales 2026.

"Il faut trancher le flou." Vice-président du groupe Droite, centre et indépendants au conseil municipal de Lyon, Romain Billard veut mettre un coup d'accélérateur à la campagne de sa famille politique pour les élections municipales 2026. Alors qu'à la métropole de Lyon, Véronique Sarselli a été élue cheffe de file de la droite à l'issue d'un vote, à la Ville, le flou persiste.

"Nous voulons dire aussi à Pierre : si tu veux être candidat, il faut que tu te décides, on ne peut plus être dans l'attente"

Béatrice de Montille poursuit ses réunions publiques, cafés, et réunions d'appartements avec son mouvement Lyon au coeur, le chef Christophe Marguin s'est déclaré candidat en juin 2023 mais n'a pas lancé de campagne, l'ancien maire de Lyon, Georges Képénékian a annoncé sa candidature, tout comme le militant anti-tags, Edouard Hoffman. Reste que le leader naturel de la droite lyonnaise, maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver, ne s'est toujours pas officiellement déclaré candidat.

Romain Billard, conseiller municipal LR à Lyon.

"Nous voulons dire aussi à Pierre : si tu veux être candidat, il faut que tu te décides, on ne peut plus être dans l'attente", indique Romain Billard qui plaide pour une candidature de son président de groupe, sans processus de désignation. "Les semaines avancent, les mois passent et tout le monde fait sa déclaration individuelle. On demande du collectif et on se dit que Pierre a la notoriété et la légitimité", explique-t-il s'appuyant notamment sur notre récent sondage IFOP dévoilant que 40 % des répondants déclarent le connaître.

Béatrice de Montille constitue une équipe avant une déclaration de candidature

Quid alors de Béatrice de Montille qui, si elle n'a pas officiellement annoncé sa candidature, mène depuis près d'un an une campagne de terrain offensive. "Il y a assez de place pour tout le monde, ce n'est pas une position contre elle, mais les électeurs et les sympathisants ne supporteront pas une dissension", assure Romain Billard. Pas sûr que la cheffe d'entreprise qui siège à ses côtés soit du même avis. Selon nos informations, motivée par notre sondage où 31 % des répondants déclarent l'identifier, Béatrice de Montille travaille patiemment à la construction d'une équipe prête à gouverner avant d'annoncer sa candidature.

Mais Romain Billard est rassuré par les réactions du monde politique depuis sa prise de parole dans les colonnes du Progrès ce mercredi matin. "Les trois quarts des élus nous ont donné des retours favorables. Tout le monde est pris en tenaille, ils sont soulagés de voir qu'on essaye de faire avancer les choses", explique le conseiller municipal.

