Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce mardi à Lyon 

La météo mitigée attendue ce mardi 17 février à Lyon permet de maintenir une qualité de l’air moyenne sur l’ensemble du territoire.

On respire toujours bien ce mardi 17 février. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise en effet que les nuages et les averses attendus aujourd’hui permettent de maintenir une bonne qualité de l’air à Lyon et dans l’ensemble de la métropole.

Seuls les grands axes routiers de l’agglomération, notamment l’A43 et l’A7, verront leurs indices "dégradés" au cours de la journée.