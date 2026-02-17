Actualité
Vue sur les tours Incity, Oxygène et Part-Dieu De Lyon. @WilliamPham

Pollution : une qualité de l’air toujours moyenne ce mardi à Lyon 

  • par Clémence Margall

    • La météo mitigée attendue ce mardi 17 février à Lyon permet de maintenir une qualité de l’air moyenne sur l’ensemble du territoire. 

    On respire toujours bien ce mardi 17 février. L’observatoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes précise en effet que les nuages et les averses attendus aujourd’hui permettent de maintenir une bonne qualité de l’air à Lyon et dans l’ensemble de la métropole. 

    Seuls les grands axes routiers de l’agglomération, notamment l’A43 et l’A7, verront leurs indices "dégradés" au cours de la journée.

