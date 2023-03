On a testé pour vous le brassage de bière à Lyon

Lyon Capitale a testé pour vous le brassage de bière à l'atelier La Beer Fabrique dans le 1er arrondissement de Lyon.

Blonde, brune, blanche, amère, sucrée ou boisée, la bière offre une infinité de saveurs originales, susceptibles de séduire tous les palais. Nichée dans le bas des pentes de la Croix-Rousse depuis 2020, La Beer Fabrique propose des ateliers de brassage, amateurs ou "maître brasseur", des sessions de dégustation de bière ainsi que d'autres événements spéciaux. Un concept que le franchisé Lorris Martiningo a importé depuis Paris, après avoir effectué une formation de brasseur au sein de la maison mère, La Beer Fabrique de Paris, en 2016.

De l'eau, du malt, du houblon et de la levure

Pour être qualifiée de "bière", une boisson doit être composée de quatre éléments de base : de malt, issu du processus de maltage des graines d'orge, de blé, maïs ou riz, de houblon, issu d'une plante aux notes d'amertume, de levure, pour consommer les sucres créés par le malt pour le transformer en éthanol, et d'environ 80 à 95% d'eau, élément indispensable pour créer une bière.

L'atelier/boutique La Beer Fabrique à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

2 heures pour avoir un aperçu

Mardi 7 mars, c'est le brasseur Vianney Martin qui anime "l'atelier brasseur amateur" pendant 2 heures devant une quinzaine d'apprentis. Un atelier qui permet d'obtenir un aperçu du processus de fabrication de la bière, mais qui n'offre pas la possibilité de confectionner une bière du début à la fin. Pour des raisons de temps, vous profiterez d'une parité du travail réalisé par d'autres groupes et ainsi de suite. Après avoir enfilé un tablier, l'heure est donc à l'écoute et à la découverte des divers produits qui composent la bière. Dans un premier temps, Vianney fait goûter et sentir à ses élèves les différentes graines de malts : "munich", "chocolat", ou encore "clair".

L'animateur se lance ensuite dans ce qui s'apparenterait à un cours magistral sur les étapes de création de la bière. Huit étapes sont nécessaires pour obtenir un produit fini : concassage de malts, empâtage et brassage, lavage, ébullition, refroidissement, fermentation, soutirage et garde. Au terme de cet exposé, Vianney invite l'un des participants à réaliser la deuxième étape, à savoir le brassage de la bière dans une marmite.

La dégustation

Une bière artisanale ne se boit pas, mais se déguste. Attention aux papilles. En plus de l'atelier de brassage, Vianney invite les participants à déguster plusieurs sortes de bières autour du bar. Des bières au goût de banane, café, ou, plus original, à la saveur acidulée grâce à l'utilisation de bonbons de type "schtroumpfs". Gustativement parlant, cet atelier permet de découvrir la bière sous un autre jour, en la dégustant et en la savourant à l'aide de nos différents sens : goût, odorant, vue... Au sein de l'atelier auquel nous avons pu participer, la bière à la banane a fait l'unanimité. Douce, sucrée et légère, elle a l'odeur d'un smoothie banane-vanille. La bière noire torréfiée, elle, séduit un peu moins.

Après ce moment de découverte, Vianney nous montre la mise en bouteille de la bière. Tour à tour, les élèves remplissent leurs deux bouteilles, puis les ferment avec une capsule. Chacun choisit le nom à donner à sa propre bière, "Le Flacon", "La Pti Coeur", peut-on lire sur les étiquettes sans oublier la cuvée spéciale "Lyon Capitale". Mais avant d'ouvrir sa bière, il faudra encore attendre entre deux à six semaines, le temps que la fermentation se termine.

L'atelier/boutique La Beer Fabrique à Lyon @ Cheyenne Gabrelle

L'omniprésence de la bière

Avant s'immerger dans le milieu de la bière, le gérant de La Beer fabrique lyonnaise confie être passé par le secteur de l'industrie culturelle et musicale. Depuis 2020, son univers est donc tout autre, même si "la bière c'est quelque chose qui a toujours tourné autour de moi depuis longtemps, que ce soit dans le milieu sportif dans lequel j'ai grandi, dans ma vie étudiante, dans mon métier", explique-t-il. Dans son atelier, le savoyard d'origine et son équipe passent leur temps à créer de nouvelles saveurs. "Dernièrement, on a produit la Margosita, une bière inspirée de la pizza, brassée avec de la tomate, de l'origan et du piment d'Espelette. Mais également, avec une bière d'inspiration grecque, concombre et menthe, une bière d'inspiration indienne, curcuma, gingembre confit, on essaye une quantité des choses qui nous plaise et qui pourrait intéresser nos consommateurs", confie le quadragénaire.

"La bière c'est comme une recette de gâteau au chocolat, il suffit de décaler le grammage d'un ingrédient pour que ça modifie le goût" Lorris Martiningo, gérant de la Beer Fabrique Lyon

En véritable amoureux de la bière, Lorris la dépeint en ces mots : "il y a une approche philosophique et artisanale sur les fermentations spontanées. Chaque bière est unique. La bière sera sensiblement différente d'une saison à l'autre, qu'elle soit fermentée sur un lit d'abricot, dans un tonneau de whisky, ce n'est jamais figé, même si la bière est capsulée".

La Beer Fabrique Lyon crée également des bières sur mesure pour les restaurateurs du quartier et espère à terme produire un plus gros volume pour étendre son carnet d'adresses.