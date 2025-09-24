Actualité
Photo d’illustration © Stéphanie Charles

Saône-et-Loire : vigilance accrue face à la dermatose nodulaire bovine

  • par La Rédaction

    • Aucun foyer de dermatose nodulaire contagieuse bovine (DNC) n’est recensé en Saône-et-Loire, mais les services de l’État appellent les éleveurs à la vigilance après la détection d’un cas dans le Rhône voisin.

    La Saône-et-Loire reste indemne de DNC, maladie virale strictement animale qui touche les bovins mais ne présente aucun risque pour l’homme. Un foyer a toutefois été confirmé le 18 septembre à Saint-Laurent-de-Chamousset (Rhône), après la découverte d’une vache laitière porteuse de nodules lors de son arrivée à l’abattoir de Cuiseaux. L’animal a été abattu et l’établissement désinsectisé par précaution.

    En conséquence, une zone réglementée de 50 km a été définie autour du foyer, interdisant tout mouvement de bovins. La vaccination obligatoire et des contrôles vétérinaires sont mis en place dans ce périmètre, qui s’arrête aux portes de la Saône-et-Loire.

    La préfecture rappelle aux éleveurs l’importance d’une surveillance rapprochée : fièvre, perte d’appétit, écoulements nasaux ou oculaires, puis apparition de nodules doivent conduire à alerter immédiatement un vétérinaire. Des contrôles routiers sont menés pour s’assurer du respect des restrictions.

    À ce jour, les mouvements d’animaux restent libres dans le département, mais toute introduction récente en provenance de la zone réglementée doit être signalée.

