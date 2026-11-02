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Manifestation des lycéens place Bellecour, le 6 octobre 2026. (CL)

Lyon : une manifestation lycéenne organisée ce mardi entre les 7e et 8e arrondissements

  • par Corentin Lucas
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    • Les organisations lycéennes et étudiantes appellent à se mobiliser ce mardi 3 novembre à Lyon. Le cortège doit s’élancer de la place Jean-Jaurès (Lyon 7e) et rejoindre la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e).

    À peine de retour de vacances scolaires, lycéens et étudiants ne baissent pas les bras concernant leurs revendications. Après les blocus organisés ce lundi matin dans plusieurs établissements lyonnais, une manifestation lycéenne est prévue ce mardi 3 novembre à Lyon.

    À l’issue des échanges avec les autorités, le parcours a été défini : le cortège partira de la place Jean-Jaurès à 10h, dans le 7e arrondissement, puis empruntera l’avenue Berthelot et le boulevard des Tchécoslovaques. Les manifestants poursuivront ensuite leur chemin par le cours Albert-Thomas (Lyon 3e), avant une arrivée prévue devant la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e).

    La préfecture du Rhône précise que les organisations à l’origine de la mobilisation ont pris plusieurs engagements concernant le déroulement du rassemblement. "Ils se sont engagés à mobiliser un service d’ordre adapté, de communiquer avec les autorités pendant la manifestation pour coordonner l’accompagnement de la manifestation et d’organiser la dispersion", indique-t-elle. L’Interfac de Lyon annonce une assemblée générale à 14h, juste après la manifestation. Le lieu n’a, en revanche, pas encore été précisé.

    Un avant-goût du 5 novembre ?

    Ce rassemblement précédera ainsi celui prévu ce jeudi 5 novembre. À l’appel d’une large intersyndicale, une journée de grève doit réunir les salariés du public et du privé, ainsi que les secteurs de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Les revendications portent sur les salaires, les services publics, la justice sociale et le partage des richesses. La Manufacture des Tabacs sera une nouvelle fois impliquée, puisque le cortège s’y élancera à 10h30.

    Lire aussi : Manifestations, blocages lycéens : à quoi s'attendre cette semaine à Lyon et dans la Métropole ?

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