Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-Sud, la gauche l'emporte

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Sud, où la gauche a devancé Grand Coeur lyonnais.

8 sièges à pourvoir

7e arrondissement

Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50 313

Taux d'absentions : 34,15 %

Votes blancs ou nuls : 1,34 %