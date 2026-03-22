Métropolitaines 2026 : les résultats du second tour à Lyon-Sud, la gauche l'emporte

Le second tour des élections métropolitaines s'est tenu ce dimanche 22 mars. Voici les résultats dans la circonscription Lyon-Sud, où la gauche a devancé Grand Coeur lyonnais.
8 sièges à pourvoir
7e arrondissement
Nombre d'inscrits sur les listes électorales : 50 313
Taux d'absentions : 34,15 %
Votes blancs ou nuls : 1,34 %
|Nom de la liste
|Tête de liste
|%/ exprimés
|Nombre de voix
|Faire mieux pour la Métropole de Lyon
|Léa TAURAN
|12,71 %
|4153
|Grand Coeur Lyonnais
|Christophe GEOURJON
36,03 %
11 775
|Avançons ensemble, l'union de la gauche et des écologistes
|Lucie VACHER
51,27 %
|16 757