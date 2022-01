Métropole de Lyon : un adolescent interpellé pour des tags menaçant de mort le maire de Rillieux

Une correspondance entre l'écriture d'un adolescent de 15 ans et les tags menaçant le maire de Rillieux a pu être établie au cours d'une enquête. Le suspect a été interpellé et présenté devant le parquet jeudi 27 janvier.

Quatre mois après les faits, un adolescent de 15 ans, soupçonné d'être l'auteur de tags menaçant de mort le maire de Rillieux, son fils de cinq ans, et des policiers nationaux et municipaux, a été présenté devant le juge pour enfants jeudi 27 janvier. Entre le 24 et le 27 décembre dernier, les murs de la Maison Pour Tous des Alagniers ont été recouverts de plusieurs tags inquiétants.

Une enquête a permis d'identifier l'auteur présumé de ces menaces de mort à l'aide d'une empreinte digitale retrouvée sur une bombe de peinture. Par ailleurs, 14 inscriptions auraient été réalisées par le même auteur.

Après analyse d'un écrit récupéré auprès de son établissement scolaire, les enquêteurs ont pu établir une correspondance entre l'écriture du jeune homme et les tags. Le suspect, qui habite à Rillieux, a été interpellé à son domicile mardi dans la matinée avant d'être placé en garde à vue. Pendant son audition, le jeune Rilliard a nié l'intégralité des faits.