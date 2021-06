Le pont de Vernaison va passer en sens unique ce mercredi 23 juin. La Métropole de Lyon explique pourquoi.

A partir de ce 23 juin, le pont de Vernaison va passer en sens unique dans le sens Vernaison-Solaize (Vernaison - A7). "Cette décision vise à soulager la charge supportée par la suspension métallique du pont avant les chaleurs estivales, auxquelles elle est sensible", explique la Métropole de Lyon.



"La mise en sens unique va non seulement soulager l’ouvrage d’une partie des 13 000 véhicules qui l’empruntent chaque jour, mais aussi et surtout éviter l’effet du poids cumulé des véhicules à l’arrêt lorsque le passage à niveau de Vernaison est fermé", poursuit la Métropole de Lyon. La Métropole a bien conscience que cette solution provoque des difficultés pour les habitants du secteur et les usagers du pont. Néanmoins les épisodes récents de canicule dans la région lyonnaise confirment cette nécessité d’allègement du trafic".

Le double sens sera autorisé pour les transports en commun, les piétons, les vélos, les cyclomoteurs, les motocylettes légères (-125cm3 ), la police et les secours.

Le double-sens rétabli à l'automne ?

"Si la dégradation de l’ouvrage reste limitée sous l’effet des chaleurs, le double sens pourra être rétabli tout en réduisant les risques grâce à l’installation d’un feu de rétention au pied du pont, côté île de la Table Ronde", conclut la Métropole de Lyon.

Pour rappel, ce pont fait 390m, il date de 1959. Il possède 14 câbles porteurs, chacun est composé de 243 fils d'acier très fragilisés et parfois même rompus. La suspension est oxydée et il y a des phénomènes de gonflements des matériaux.

