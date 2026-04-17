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Métropole de Lyon : la 6e édition du Mois de l'Europe se déroulera du 28 avril au 31 mai

  • par Romain Balme

    • La 6e édition du Mois de l'Europe revient du 28 avril au 31 mai dans la métropole lyonnaise. Plus de 60 événements mettront à l’honneur la diversité culturelle européenne à travers concerts, expositions et rencontres.

    "Diversité culturelle et richesse linguistique". C'est le leitmotiv de la 6e édition du Mois de l'Europe qui se déroulera sur la métropole de Lyon du 28 avril au 31 mai. L'objectif, "inviter les habitants à découvrir une Europe vivante, incarnée par la pluralité des langues et des expressions artistique" détaille le communiqué de la Métropole de Lyon.

    Plus précisément, la programmation se concentre sur trois axes majeurs : l'accueil, l'hospitalité et le vivre-ensemble, la culture et l'art, ainsi que la coopération. Au menu, plus de soixante évènements (concerts, ateliers culinaires, balades contées, festivals culturels et rencontres citoyennes) se tiendront à travers 36 lieux du territoire métropolitain. "Cette édition dédiée à la diversité linguistique rappelle que, derrière les dossiers techniques et les leviers financiers, l'Europe est avant tout un espace de coopération et d'échanges essentiels pour le dynamisme de la Métropole de Lyon", justifie Myriam Bencharaa, vice-présidente aux affaires européennes.

    Parmi les temps forts de l'évènement, la soirée d'ouverture du 28 avril se déroulera à la Cité Internationale de la Gastronomie (Grand Hôtel-Dieu) ou encore l'exposition consacrée à la Charte des droits fondamentaux le 12 mai prochain, à l'Hôtel de Métropole. Enfin, la soirée de clôture aura lieu au Croiseur (Lyon 7e), en partenariat avec Lyon Ukraine. L'association, qui fête ses dix ans, proposera un voyage artistique intergénérationnel, à travers le dialogue de trois artistes.

    Lire aussi : Le rôle discret de l’Europe à Lyon

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