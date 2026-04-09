"La sécurité avant tout" : près de Lyon, les autorités s'organisent après la fermeture du pont Général Leclerc

Ce jeudi 9 avril, les vices-présidents de la Métropole de Lyon, Gilles Gascon et Pierre Oliver, se sont rendus sur le pont Général Leclerc, fermé à la circulation jusqu'au 10 mai. En cause, une fissure qui s'est accentuée.

Tout a commencé la semaine dernière. Alors que le service d'ouvrage d'art de la Métropole de Lyon effectue un contrôle sur le pont Général Leclerc entre Collonges-au-Mont-d'Or et Fontaines-sur-Saône, ils remarquent"l'évolution importante d’une fissure déjà identifiée", explique Serge Hamparian, responsable du service. Celle-ci mesure 1 millimètre de largeur, sur une dizaine de centimètres de longueur, et se situe sur une poutre auto-portante au centre du pont.

Ce mercredi 8 avril, la Métropole ferme officiellement l'édifice à la circulation des véhicules lourds et légers jusqu'au 10 mai, dans l'optique de réparer cette fissure. Les piétons et vélos peuvent encore emprunter l'ouvrage, vieux de 75 ans. "Il n'y a aucun risque avec le poids propre du pont", rassure Serge Hamparian.

"Un impact le plus minime possible sur le trafic"

Du côté des élus,"il est hors de question de mettre les gens en danger" martèle Gilles Gascon, nouveau vice-président en charge des mobilités, ce jeudi lors d'une conférence de presse. La Métropole prévoit entre trois semaines et un mois de travaux, mais "espère pouvoir raccourcir le calendrier." Pour Pierre Oliver, vice-président délégué à la voirie, le défi est tout autre : "Faire en sorte d'avoir un impact le plus minime possible sur le trafic automobile." De ce fait, les feux de signalisation qui permettaient de tourner en direction du pont vont être désactivés.

Les maires de Fontaines-sur-Saône et Collonges-au-Mont-d'Or, Bénédicte Hamelin et Arlette Guillot, ont, elles aussi, assuré se mettre au service des habitants : "On comprend l’impact sur les mobilités, on va collaborer avec TCL, des éléments de signalisation vont être mis en place. La sécurité avant tout", promettent-elles.

Renforcer le nombre de vérifications sur les ponts

Dès ce vendredi, le service d'ouvrage d'arts de la Métropole sera mobilisé. "Dès demain, on instrumente l’ouvrage. On va placer des jauges et des capteurs à proximité de la fissure", assure Serge Hamparian. La semaine prochaine, "la circulation fluviale sera fermée seulement en partie", promet Gilles Gascon. A noter qu'une méthodologie d'action a été mise en place par le service d'ouvrage d'art. Reste encore à se concerter avec les services de navigation (VNF) sur les modalités d’intervention, selon son responsable.

Le vice-président aux mobilités en a également profité pour dévoiler un plan d'action, afin que des cas similaires ne se reproduisent pas à l'avenir. Prochain défi pour le nouvel exécutif, "arriver à ce que la temporalité des passages de vérification des ouvrages d’art puisse se faire plus régulièrement". Selon Gilles Gascon, un passage très précis est actuellement effectué tous les six ans, un autre plus général, tous les trois ans.

Si l'élu n'en a pas dit plus sur la fréquence précise des contrôles qu'il souhaite mettre en place, ni sur le budget, il évoque "650 ponts à la charge de la Métropole". Selon les derniers chiffres de la collectivité en date de mai 2023, il y en aurait "près de 750."















