Métropole de Lyon : la programmation des Journées européennes du patrimoine dévoilée 

Les 21 et 22 septembre, les Journées européennes du patrimoine proposeront aux Grands Lyonnais de (re)découvrir des lieux emblématiques de la métropole sur le thème du patrimoine des itinéraires, réseaux et connexions.

Pour la 41e édition des Journées européennes du patrimoine, le thème retenu permettra aux Grands Lyonnais de découvrir plusieurs lieux importants de la métropole de Lyon autour du thème du patrimoine des itinéraires, réseaux et connexions. À l’occasion d’un point presse à l’usine Tase de Vaulx-en-Velin, lieu historique de la ville qui fête son centième anniversaire, Hélène Geoffroy, maire de la commune, et Cédric Van Styvendael, vice-président à la culture de la Métropole de Lyon, ont détaillé les nombreux événements qui se tiendront les 21 et 22 septembre.

Plus de 600 offres culturelles

Pendant ces deux jours, plus de 600 offres (350 lieux et 250 acteurs) seront proposées aux Grands Lyonnais. "Tout le monde rivalise d’ingéniosité pour faire découvrir le patrimoine de façon décalée", s’est enthousiasmé Cédric Van Styvendael. Plusieurs sous-catégories, intitulées "chemins de traverse" ont été conçues autour du thème annuel : religion (exposition sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle), informatique (visite du musée de l'informatique à Villeurbanne), l'eau (visites autour du Rhône, de la Saône ou encore de la source romaine d'Arche à Saint-Romain au Mont d'Or) et ou encore migration des populations (visites de la Guillotière, du Mas des Razes à Feyzin, etc.). "Autant d’opportunités de mieux comprendre comment notre passé façonne notre présent et notre avenir", indique encore la Métropole de Lyon.

Parmi les grands moments de cette 41e édition, le Sytral Mobilités, l’autorité organisatrice des transports en commun lyonnais (TCL), ouvrira les portes de plusieurs lieux méconnus des usagers. Cette année, les visiteurs pourront découvrir l’atelier de maintenance et la station motrice du funiculaire de Saint-Just, ainsi que l'atelier du métro C à Hénon (4e arr.) ou les ateliers de La Poudrette à Vaulx-en-Velin qui accueille les rames de métro des lignes A et B. Différentes façons de découvrir le patrimoine du Sytral qui s’élève à près de 5,2 milliards d’euros, a précisé Vincent Monot, vice-président du Sytral.

Le centenaire de l’usine Tase et la place des femmes

Construite en 1924, l’usine Tase à Vaulx-en-Velin représente un lieu important de connexions, de par son travail du textile, mais aussi pour son quartier industriel construit autour. "Ce quartier de la Tase est un secteur qui attire. La modernité n’est pas incompatible avec la préservation du patrimoine", a souligné Hélène Geoffroy. Une vingtaine d’animations seront organisées dans l’usine autour de la soie, du commerce et des échanges économiques du lieu.

Le "matrimoine" de la métropole lyonnaise sera également mis à l’honneur lors de ces Journées européennes du patrimoine. Plusieurs visites à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin et dans les différents arrondissements de Lyon proposeront de (re)découvrir les femmes qui ont marqué le territoire, qu’il s’agisse d’artistes, d’autrices, cuisinières, etc. "Avoir ces Journées européennes du patrimoine à Vaulx-en-Velin, c’est rendre hommage à l’histoire de notre territoire, c’est préparer l’avenir, mais cela contribue aussi à préserver cette histoire-là", a enfin conclu la maire de la commune de l’Est lyonnais.

Informations et réservations sur le site de l’événement.