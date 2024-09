Valence Romans Agglo a dévoilé ce mardi le programme des journées européennes du patrimoine qui auront lieu les 21 et 22 septembre prochain.

Cette année, les journées européennes du patrimoine dans la Drôme seront placés sous le signe du "patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions et le patrimoine maritime" explique Valence Romans Agglo dans un communiqué de presse. De nombreux équipements culturels de la collectivité ouvriront leur portes au public durant les deux jours des JEP les 21 et 22 septembre prochain.

Déambulation à la rencontre des monuments de la Ville de Valence, immersion dans la tour Jacquemart de Romans et concert de carillon, visite de La Cartoucherie à Bourg-lès-Valence, pause au pied d'un arbre et récit de son histoire au parc de Lorient à Montéléger, découverte des magnifiques vitraux des églises de Montmeyran et Montélier... autant de rendez-vous proposés au sein de l'agglomération.

Durant le weekend, le service Archives & Patrimoine de Valence Romans Agglo proposera au public de visiter des espaces habituellement inaccessibles à Valence et à Romans-sur-Isère. " L’occasion de découvrir des documents uniques et les différentes facettes du métier d’archiviste" explique la collectivité.

L'ensemble du programme est à retrouver sur valenceromansagglo.fr.